Ci fu un tempo in cui Raz Degan sembrava aver tutte le intenzioni di tornare dalla sua ex storica Paola Barale, ma non è questo il caso. Sembra infatti che Raz abbia definitivamente dimenticato il suo più grande amore. L’ex naufrago dell’Isola dei Famosi ha vissuto una bellissima relazione durata diversi anni con la nota conduttrice e adesso sembra aver definitivamente cambiato carreggiata. Poche ore fa, l’ex vincitore dell’Isola dei famosi ha di fatto postato una foto insieme a una misteriosa donna. A quanto sembra, tuttavia, il modello avrebbe sbagliato qualcosa, tanto che poco dopo ha subito eliminato l’immagine dal suo account Instagram.

Come sappiamo, Raz Degan non ama particolarmente il gossip e la vita mondana, nonostante il suo lavoro e il grande successo mediatico. Dopo la partecipazione al talent di sopravvivenza in Honduras, il modello israeliano è tornato nuovamente nel suo mondo, lontano dai riflettori. Per anni Raz è stato un vero e proprio sex simbol in Italia, diventando poi un volto noto proprio grazie alla storia d’amore con Paola Barale. (Continua dopo la foto)









I due, come tutti sanno, hanno vissuto una storia durata circa 15 anni, ma poi, come raccontato dalla stessa Paola, nonostante si amassero ancora hanno deciso di prendere strade separate. Tra Paola Barale e Raz Degan sembra dunque tutto finito, questa volta per sempre. Dopo l’Isola dei Famosi la coppia si era avvicinati molto, tanto che i loro fan avevano davvero sperato in un ritorno di fiamma. Ma a quanto pare tra i due esiste ora solo un forte legame fraterno, mentre Raz pare aver trovato la felicità accanto a un’altra donna. (Continua dopo la foto)





Eppure, è bastata una foto pubblicata da Raz sul proprio profilo Instagram per destare la curiosità dei follower. Degan ha postato una bellissima immagine di una piscina a picco sul mare, su un isola, probabilmente – scrivono i più attenti -, Santorini. A fianco, la didascalia: “Do you believe in #magic?”. A stuzzicare la curiosità è però la figura che si intravede sulla destra, una bella ragazza mora col cappello. Senza dubbio in compagnia di Raz al momento delle vacanza. (Continua dopo la foto)







Che non è chiaro nemmeno sia recente o meno, visto che un follower scrive “Santorini 2018, mi ricordo di voi😉😉👍”. Altri chiedono con insistenza di chi si tratti (“Ma la ragazza con il tuo cappello? … 🤔🤔🤔…Lo so… Sono solo fatti tuoi!”; “Dicci almeno come si chiama la coraggiosa”). Qualcuno, probabilmente più informato dei fatti, commenta: “Finalmente dopo tanto tempo non la nascondi più“, a conferma del fatto che la relazione potrebbe andare avanti da qualche tempo. Lui, ovviamente, non commenta.

