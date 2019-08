Nina Moric senza veli su Instagram: lo scatto è super (ma anche vietato ai minori)

Fantastica Nina Moric nell’ultimo scatto. Una foto a dir poco conturbante e piena di eros. Una posa davvero estrema, quella la cui protagonista è la bella modella ex di Fabrizio Corona. Una foto che pubblica la stessa showgirl sul suo profilo Instagram, condita dal commento: “Oggi, ho vinto il concorso di Miss maglietta bagnata! PS Ero l’unica in gara”. Vittoria, va detto, meritatissima. Eccola, Nina Moric, indosso – appunto – una maglietta bagnata, tanto che il seno affiora in modo chiarissimo. Ma non è finita. A far salire la temperatura alle stelle ci si mette il fatto che la Moric abbassa pericolosamente le mutandine, a completare una fotografia davvero in grado di far saltare le coronarie.

E nel penultimo scatto lo scenario è comunque da sogno: fine sabbia bianca, cielo blu, mare cristallino, palme cariche di frutti e, la centro di questo paradiso, lei, la donna che ha fatto perdere la testa per anni a Fabrizio Corona e a tanti altri. Sdraiata sulla rena dorata, gli occhi blu spalancati a sfidare l’obiettivo del fotografo, il fisico esplosivo,la Moric dimostra di non essere seconda a nessuno in quanto a sex appeal. (Continua dopo la foto)









I suoi tanti follower e fan lo sanno bene e lo scatto riceve tantissimi like e commenti, tutti, ovviamente, entusiasti e grati di poter ammirare tanta grazia. La modella croata posta anche una didascalia poetica in cui sembra paragonarsi addirittura a Eva, la prima donna. “L’unica cosa brutta di qualsiasi paradiso, è che prima o poi, qualcuno, morde la mela”, riflette Nina Moric e i fan, comprensibilemente, si scatenano. (Continua dopo la foto)





C’è chi la definisce ‘la perfezione’, chi ‘una dea’ e chi le dà semplicemente della ‘Bellissima’. Ma tra i tanti follower che ammirano la bellezza mozzafiato della modella croata c’è anche qualcuno che si è impegnato a scrivere qualcosa che farà più piacere alla Moric di qualunque altro complimento abbia mai ricevuto. Bastano poche parole per trasformare un semplice post su Instagram in una vittoria dal sapore dolcissimo. (Continua dopo la foto)







Un fan della Moric le scrive “Sei più bella di Belen” e in molti concordano. Il paragone, con la donna che ha preso il suo posto nel cuore di Fabrizio Corona, è stato sempre molto difficile per Nina Moric. L’argentina era la ‘nuova’: giovane, spigliata, lanciatissima, un fascino che incanta chiunque le si avvicina e la grinta latina. Fabrizio aveva scelto lei, lasciandosi alle spalle l’amore intenso e burrascoso con la modella croata che gli ha dato l’unico figlio, Carlos.

Ti potrebbe anche interessare: Meghan Markle ha deciso: torna a lavorare. E la notizia non è piaciuta a tutti

fbq(‘track’, ‘Gossip’);