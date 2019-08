E chi se non conosce Teresa Cherubini, la figlia di Jovanotti? È a lei che dobbiamo ‘A te’, una delle canzoni più belle e amate di Lorenzo. Nata il 13 dicembre 1998, Teresa non è la classica ‘figlia vip’ che appare spesso sui giornali. Anzi. Anche sui social papà Lorenzo non ama postare troppe foto di lei e in generale della sua famiglia. Tanti scatti dei suoi concerti, degli eventi che organizza e cui partecipa e del suo team, sì, ma pochi privati. Con qualche eccezione, è chiaro.

L’ultima in ordine di tempo è quella che lo vede nei panni di genitore appagato e soddisfatto. Lorenzo ha postano una bella foto insieme alla figlia 21enne Teresa, mentre la ragazza sta leggendo “Le notti bianche” di Fëdor Dostoevskij. Sono nel backstage dei Jova beach party, la grande festa che il 52enne sta portando sulle spiagge di mezza Italia, come si legge tra gli hashtag. (Continua dopo la foto)









“Signorina conosce questo qua con questo cappello seduto accanto a lei che la distrae mentre legge #dostoevskij?’. ‘NO!’”, scherza Jova nella didascalia dello scatto che in poche ore ha collezionato oltre 112mila cuoricini. E poi aggiunge: “(Teresa leggi i russi, le dicevamo con la sua mamma…ok il fantasy, ma anche i russi! Sssosssoddisfazioni da genitore!) #jovabeachparty #backstage @terrywho_cartoons @fravaliani @maikid”. (Continua dopo la foto)





Teresa, detta ‘Terry’, è, infatti, appassionata di fumetti, si legge su Vanity Fair. Talmente appassionata da studiare Cartooning alla School of Visual Arts di New York. E inoltre sempre via social si descrive come “una nerd di musical e libri”, oltre che una “persona ufficialmente maldestra”. Ma di sicuro è l’orgoglio di papà (e mamma, Francesca Villani). Impossibile, poi, non notare nello scatto la somiglianza tra papà Jovanotti e Teresa. (Continua dopo foto e post)







Inutile aggiungere che la foto papà-figlia ha entusiasmato i fan, che si sono precipitati a commentarla. Tanti, tantissimi i messaggi sotto al post. Tutti (non uno) positivi, di grande ammirazione e condivisione: “Brava lei è bravi voi genitori a non essere caduti nel tranello della fama ma l’avete spinta a faticare e a migliorarsi giorno per giorno”, si legge. E ancora: “Questo è il frutto di un padre di ‘classe di ferro’”, “Grande Teresa! E grandi mamma e papa’! @lorenzojova quindi sei anche umano, non solo un supereroe!”.

Non solo Jasmine e Al Bano jr, prima è nata Brigitta. Chi è la figlia più grande di Loredana Lecciso