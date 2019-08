Carla Bruni, fisico al top a 52 anni: il bikini è da impazzire

A 52 anni è ancora divina. Carlo Bruni, ospite a Formentera dell’attore Christian Clavier (l’ex Asterix), insieme al marito, l’ex presidente francese Nicolas Sárközy è stata fotografata dal settimanale “Chi”. Tra una passeggiata sulla spiaggia bianca dell’Isola e un gita in barca lontana da occhi indiscreti, si è mostrata con un bikini da capogiro. Niente di cui sorprendersi in verità, Carla Bruni ha sempre avuto uno stile impeccabile ed elegante e lo ha dimostrato anche in questi scatti dove sfoggia un bikini blu, abbinato alla camicia usata come copricostume e a grandi occhiali scuri; tutto su un fisico asciutto e la tonicità di una ventenne.

In diverse occasioni, però, è stata criticata per i lineamenti tirati e la fronte spianata. Si parla di botulino, ma lei ha sempre smentito, ribadendo di stare solo molto attenta a non prendere sole e a dedicarsi trattamenti di bellezza al laser. Continua dopo la foto









Top model internazionale ormai universalmente nota, anche se da tempo si è ritirata – per così dire – dalla scene, Carla Bruni proviene da un’ottima famiglia della borghesia industriale torinese.Nata il 23 dicembre 1967 nel capoluogo piemontese, Carla Gilberta Bruni Tedeschi si è subito distinta non solo per la straordinaria bellezza, ma anche per la grande classe e l’indubbia personalità che ne fanno una delle celebrità più intelligenti e culturalmente attente della sua generazione. Continua dopo la foto





Carla Bruni è stata la protagonista di un fenomeno curioso: dismessi i panni della modella, ha indossato quelli della cantautrice con notevole successo. Carla da tempo amava suonare la chitarra e anche comporre, e all’inizio del 2003 ha pubblicato “Quelqu’Un M’A Dit”, un disco sorprendente che ha ottenuto ampio gradimento, soprattutto in Francia (baciato da un vero record di vendite). Continua dopo la foto







Il 19 ottobre 2011 dà alla luce Giulia, avuta dalla relazione con Sarkozy; il suo primo figlio (di dieci anni) si chiama Aurelien; il marito invece ha già tre figli, tutti maschi, avuti dai precedenti matrimoni. Discutendo in radio a proposito del marito, Carla Bruni si è in particolare lasciata andare ad una serie di particolari affermazioni concernenti la loro vita matrimoniale. Il tema dell’incontro era la gelosia coniugale, e l’italo-francese non si è certo tirata indietro. “Se fa il brillante con una donna, gli taglio la gola e le orecchie nel sono“, le dichiarazioni di fronte agli speaker esterrefatti. “Sarebbe un crimine passionale, quindi uscire in fretta di prigione. Allora mi metterei a fare la vedova allegra” ha detto scherzando.

