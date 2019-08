Quando si parla dei figli di Loredana Lecciso si menzionano sempre Jasmine e Al Bano junior Carrisi. Pochi lo sanno, ma la ex compagna di Al Bano ha anche una figlia più grande, la sua primogenita, che è nata da un precedente matrimonio. Quello con Fabio Cazzato, con cui la showgirl pugliese è stata sposata dal 1993 al 1996. Dal loro amore è nata Brigitta, oggi 23enne secondo alcuni siti di gossip e legatissima non solo alla madre, ma a tutto il clan Carrisi.

Quando Loredana ha iniziato la sua relazione con Al Bano, infatti, Brigitta era molto piccola, ma è riuscita a instaurare immediatamente un ottimo rapporto con le figlie del cantante di Cellino San Marco. E infatti Brigitta è amica di Romina Jr e Cristel, le figlie di Al Bano e Romina Power, e ovviamente è legatissima anche ai fratelli più piccoli, Yasmine, nata nel 2001, e Al Bano Jr, classe 2002. (Continua dopo la foto)









A testimonianza di questo bel rapporto che Brigitta Cazzato ha con tutta la sua famiglia allargata, le numerose foto insieme che le ragazze di Cellino San Marco sono solite postare sui rispettivi profili Instagram. Brigitta, fisico asciutto, lunghi capelli castani e sguardo magnetico, non ha nulla a che invidiare a mamma Loredana e sembra avere tutti i numeri per seguire le sue orme. (Continua dopo la foto)





Nel corso di un’intervista rilasciata tempo fa alla rivista Vanity Fair, Loredana Lecciso aveva parlato del suo rapporto con la maternità, spiegando che i suoi tre figli Brigitta, Jasmine e Bido sono la sua priorità: “Voglio vivere per loro, per il loro futuro. Questo è il mio obiettivo primario. Vengo da una famiglia molto unita”. E di recente, per il compleanno della primogenita, la Lecciso non ha mancato di festeggiarla sui social. (Continua dopo foto e post)







“Auguri amore mio”, ha scritto aggiungendo anche 3 cuoricini rossi Loredana lo scorso 30 aprile nella didascalia di un post dedicato alla figlia Brigitta. Ha anche condiviso due belle fotografie della sua primogenita: una di qualche anno fa in posa con lei e una più recente in cui Brigitta è più grande e molto molto bella. Inutile dire che sotto agli scatti sono piovuti like e auguri.

