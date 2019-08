Viso gonfio e fisico in carne, la trasformazione di Loredana Lecciso

Loredana Lecciso, l’avete mai vista prima dei ritocchini? Era molto, molto diversa. La settimana scorsa la ex di Al Bano si è fatta intervistare dal settimanale Vero e ha raccontato molto di sé. “Amo condividere con le persone che vogliono condividere con me, ma rispetto chi ha un pensiero differente e resto un passo indietro se qualcuno non vuole – ha detto – Vado verso i 50, non cerco attriti con nessuno, l’importante è che ci siano rispetto e serenità, perché ormai siamo adulti”. Il riferimento, che te lo dico a fare, era a Romina Power, la sua storica rivale.

“Con gli anni sto imparando a stare in pace con me stessa e con le persone che mi circondano. Mi piace circondarmi di serenità e condividerla perché nel mondo ci sono già tante cose brutte, perché complicarci ulteriormente la vita?” ha inoltre aggiunto. Da ciò si evince che le due ex di Al Bano non hanno nessuna intenzione di creare un rapporto. La Lecciso, però, spiega che i suoi figli vanno d’accordo con la Power: “I miei figli sono stati educati a rispettare tutti e a stare bene con tutti. Trovo che sia giusto così”. Continua a leggere dopo la foto









Nell’intervista, Loredana ha anche parlato del rapporto sereno che ha costruito con Al Bano dopo la rottura. Un rapporto d’amicizia che i due sono riusciti a mantenere soprattutto per il bene dei loro due figli Jasmine e Bido. Loredana e Al Bano si sono conosciuti venti anni fa. E da allora ne è passata di acqua sotto i ponti. Tante cose sono cambiate, incluso l’aspetto di Loredana Lecciso che, negli anni, è ricorsa a vari ritocchini estetici. Facile, quando hai un fratello che lo fa di mestiere. Continua a leggere dopo la foto





Guardando le foto dell’ex compagna di Al Bano risalenti a circa 20 anni fa, si nota il drastico cambiamento di Loredana Lecciso. Allora la Lecciso era più in carne, aveva forme più morbide, il viso più gonfio rispetto al viso scavato che ha oggi. Le sue labbra erano meno polpose, gli zigomi erano più bassi e anche il naso era diverso. Insomma, Loredana si è data una bella sistemata. Qualche tempo fa, forse qualcuno lo ricorda, era apparsa in tv col volto tumefatto. Continua a leggere dopo la foto





Colpa di alcune microiniezioni di acido ialuronico che le avevano causato uno choc anafilattico. A ogni modo, è giusto che ognuno faccia del suo corpo ciò che vuole e noi non stiamo certo qui a giudicare. E mentre circolano in rete le foto di Loredana di 20 anni fa, si fa sempre più insistente la voce della sua possibile partecipazione alla prossima edizione del Grande Fratello Vip. Quando stava con Al bano aveva sempre rifiutato categoricamente. Ma ora le cose stanno diversamente. E poi al timone dello show ci sarà il suo caro amico Alfonso Signorini. Sarà lui che la convincerà?

“Mi sono fidanzato”. Al Bano Carrisi, la dichiarazione spiazzante