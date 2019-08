La malattia del principe Harry: “Peggiorata dopo il matrimonio”

Il principe Harry è malato? La notizia che si sta diffondendo in queste ore ha fatto preoccupare tutti. A parlare non è il gossip ma un medico, il dottor Asim Shahmalak, chirurgo che opera presso la Crown Clinic di Manchester. Secondo il medico in questione le condizioni di salute del principe Harry si sarebbero deteriorate da quando si è sposato. Ma che problema ha Harry? Qual è la sua malattia? Secondo quel che dice il medico, il principe Harry, infatti, avrebbe un problema evidente.

Il tutto sarebbe peggiorato da quando ha sposato la bella attrice americana. Ciò, naturalmente, non significa che la colpa sia di Meghan Markle, per carità. Come riporta Fabulous Digital, il medico ha detto: "La paternità non è stata assolutamente gentile con i capelli del principe Harry. Un fattore molto significativo, tuttavia, è il forte gene della calvizie che attraversa tutta la famiglia Windsor". Il suo, dunque, sarebbe un problema di capelli.









Secondo il dottor Asim Shahmalak, la perdita dei capelli del principe sarebbe raddoppiata dal matrimonio fino alla nascita di Archie Harrison. Come mai? In tutta probabilità, si tratta di un problema legato allo stress. Sebbene non sia stata dimostrata sperimentalmente, la relazione fra stress e caduta dei capelli ha una sua evidenza statistica chiara a tutti i tricologi e specialisti del capello. In questo caso si parla di alopecia psicogena, cioè un disturbo psicosomatico causato dallo stress.





Ovviamente, per quanto riguarda la calvizie, grande importanza ha anche la componente genetica. Quindi il povero Harry, che a livello familiare non è messo benissimo (vedi padre e fratello), deve arrendersi al destino e accettare la sua caduta di capelli. Ma poverino… Non è un dramma: gli uomini calvi sono considerati sexy dalle donne… A ogni modo, negli ultimi giorni si era parlato di Harry anche per via del suo legame "speciale" con Kate Middleton.





Come dimostrano le foto circolate negli ultimi giorni, i due si scambiano occhiate complici. Come raccontato dal servizio pubblicato sul nuovo numero di “Chi”, il biografo ufficiale del principe è convinto che lui avrebbe voluto sposare Pippa Middleton, ma l’etichetta non l’avrebbe permesso. Eppure molti giornali scandalistici inglesi sono dell’idea che la sorella che interessa davvero al bel principe sia Kate. Nelle immagini pubblicate da “Chi” è evidente la complicità tra Kate Middleton ed Harry. I loro sorrisetti e gli sguardi languidi fanno da anni impazzire il gossip.

