Le vacanze di Fedez e la Ferragni sembrano essere infinite. Attualmente i Ferragnez, dopo una tappa in Sicilia, sono a Ibiza. Nelle ultime ore Chiara ha postato su Instagram le foto del volo di famiglia sul jet privato. Nell’immagine si vede Fedez che dorme, Leone che dorme e la piccola Matilda. Ma ai fan non sfugge un dettaglio importante. Manca qualcuno! Dopo aver trascorso dei giorni memorabili in Sicilia, opportunamente documentati sui social, Chiara, Fedez e Leone sono andati a Ibiza. Ma non sui voli charter dei comuni mortali. No.

I Ferragnez hanno il loro jet privato. Beh, lei è una delle influencer più amate (e pagate) al mondo, lui è un cantante amatissimo e, ormai, anche un influencer. Sono una coppia seguitissima e valgono oro. È normale, dunque, che si spostino a bordo del loro jet privato. Ora che sono arrivati a Ibiza, però, i fan hanno notato un dettaglio importante. Nella famiglia manca qualcuno! Continua a leggere dopo la foto









E chi? Ma come chi? Manca Luis Sal. A forza di gag e battute, lo youtuber è diventato un “volto di famiglia” per i fan dei Ferragnez. Ed ecco perché, a commento dello scatto, in tanti si chiedono dove sia finito Luis. Di recente si era parlato dei Ferragnez per via della foto postata il 28 luglio. La foto ritraeva papà Fedez e il piccolo Leone che si coccolavano. Ma i fan sono sempre attenti e non si lasciano intenerire da nulla. E a nessuno è sfuggito un particolare piuttosto imbarazzante di Fedez… Continua a leggere dopo la foto





“Tagliati le unghie dei piedi per favore”, hanno commentato alcuni utenti. E un altro ha scritto: “Buchi i calzini”. Insomma, meglio non commettere errori su Instagram perché i follower possono accorgersi di cose che noi umani… Tornando a Luis, ma dove diamine è? I fan della coppia possono tirare un sospiro di sollievo: basta sbirciare nel profilo di Fedez per scoprire che, nel lussuoso aereo privato, è presente anche Luis Sal. Continua a leggere dopo la foto





Visualizza questo post su Instagram These days with my babies 👶🏼🐶 Un post condiviso da Chiara Ferragni (@chiaraferragni) in data: 29 Lug 2019 alle ore 6:43 PDT

Significa che la “famiglia” è al completo… La povera Chiara Ferragni, però, in vacanza ha dovuto fare da infermiera al marito Fedez che è stato colto da un’infezione intestinale… Nulla di grave, per carità. Ma comunque una bella pizza. “Direzione Ibiza. Ho preso anche un virus intestinale, Olè”, aveva scritto a corredo di una immagine che ritraeva Chiara sfogliare un libro con Leone.

Chiara Ferragni: la foto con Leone senza reggiseno. Il seno in bella vista. I fan ringraziano sentitamente, ma non mancano le critiche