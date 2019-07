Martina Colombari, donna di una bellezza e una classe straordinarie con carriera lunga alle spalle, iniziata quando vinse il titolo di Miss Italia (correva l’anno 1991) ma anche moglie e mamma felice. Ha da poco compiuto 44 anni, anche se dalle foto non si direbbe: “Oggi sono 44 ed io celebro la vita!”, ha scritto Martina su Instagram per festeggiarsi e regalato ai fan una foto in cui c’è tutta la sua bellezza (e grazie, eleganza, forma fisica al top… insomma perfezione).

Martina Colombari è una 44enne da far girar la testa. È raggiante, sorridente e in una forma smagliante che fa invidia alle sue colleghe più giovani. E ovviamente ha fatto il pieno di like e di auguri. Già qualche giorno fa, la moglie di Billy Costacurta aveva pubblicato su Instagram una foto che la ritraeva al mare, con indosso un bikini rosso con in primo piano il suo fisico tonico e scolpito. (Continua dopo le foto)









Non c’è storia: Martina Colombari, a distanza di oltre 30 anni dalla vittoria del titolo di ‘più bella d’Italia’, resta una delle donne più belle in assoluto con quel viso d’angelo, il ventre piatto, gli addominali ben definiti e il sorriso perfetto. Da Billy Costacurta, che ha sposato nel 2004 dopo un lungo fidanzamento, ha avuto in quello stesso anno Achille, il suo unico figlio. Oggi è un adolescente e mamma Martina ha parlato di questo argomento proprio qualche mese fa, nel salotto tv di Caterina Balivo ‘Vieni da me’. (Continua dopo le foto)





“Oggi per i ragazzi giovani ci sono troppi stimoli, è un periodo difficilissimo sia per loro, sia per noi genitori – ha spiegato la Colombari al pubblico della Balivo – Ci sono i social network che li circondano, hanno questa smania di essere coperti di marchi dalla testa ai piedi… Se mi faccio delle domande a riguardo? A volte non ci dormo la notte!”. Martina ha poi parlato delle responsabilità di essere mamma. (Continua dopo foto e post)





Visualizza questo post su Instagram Noi riccionesi 🌈🌊🌈🌊🌈#mammitudine #io&te #achy Un post condiviso da Martina Colombari (@martycolombari) in data: 8 Giu 2019 alle ore 9:24 PDT



“Nascere da genitori famosi non è semplice, lo capisco, ma ora che è più grande gli dico di farsene una ragione. E gli spiego anche che quel che sta vivendo lo deve, almeno per il momento, proprio a me e a suo papà. E che se deve andare a basket si prende il metrò”. A ottobre Achille spegnerà 15 candeline. Si è fatto grande e a ogni foto che Martina posta su Instagram è un tripudio di like e di commenti. Come nell’ultimo selfie mamma-figlio realizzato a Riccione. Tanti cuori e tanti complimenti e c’è chi intravede una somiglianza con lei e chi con il papà.

Kim Rossi Stuart e Ilaria Spada genitori bis: è nato il secondo figlio. Le prime foto