“Benvenuto Matteo, 3 kg di amore puro”: è mamma per la prima volta

Mamma per la prima volta. Ha partorito martedì, 30 luglio 2019, a Milano, poi ha dato il grande annuncio sui social. Prima con una Storia, poi con un post in cui il piccolo è ritratto nella culletta dell’ospedale in cui è nato. Fiocco azzurro e auguri a Giorgia Gabriele, la ex di Gianluca Vacchi ha dato alla luce un bimbo che con il compagno, Andrea Grilli, ha deciso di chiamare Matteo (è nato alle 8,11 e pesa “3 chili di puro amore”, sottolinea lei nel post). Che la gravidanza fosse agli sgoccioli si capiva dalle sue ultime foto social in cui mostrava il pancione.

Da quando la bella Giorgia ha ritrovato il sorriso con il manager nel mondo della moda, ha sicuramente ridotto la sua presenza su Instagram, ma ha voluto comunque farsi immortalare al nono mese e dare poi il grande annuncio del parto ai suoi fan. Solo qualche giorno fa, infatti, la Gabriele lasciava tutti di stucco con uno scatto completamente senza veli con il pancione in bella vista. (Continua dopo la foto)









“Almost ready for him” (Quasi pronta per lui), scriveva Giorgia sotto alla foto realizzata dal fotografo Raffaele Marone e subito sono arrivati like e commenti a pioggia. Anche dai vip. “Amore bella la mia Jojo”, commentava Ana Laura Ribas, mentre Alessia Marcuzzi ha lasciato tanti smile con gli occhi a forma di cuore. Pochissime, invece, le foto social della coppia Giorgia-Andrea, anche sul profilo di lui. (Continua dopo la foto)





Grilli, classe 1979, è il capo commerciale del gruppo New Guards che comprende marchi quali Marcelo Burlon, Off White, Palm Angels, Unravel Project e Heron Preston. Dopo essersi laureato alla Bocconi, si è specializzato in Management control e Marketing, poi ha rivestito cariche professionali di rilievo per marchi internazionali come C’N’C Costume National e Just Cavalli. (Continua dopo foto e post)





Visualizza questo post su Instagram Almost ready for him ❤️ #me #GG 📸 @raffomarone Un post condiviso da Giorgia Gabriele (@jogiorgiajo) in data: 17 Lug 2019 alle ore 3:44 PDT



La notizia della gravidanza era arrivata lo scorso marzo, sempre sui social, con una foto che ritraeva Andrea intento a baciare il pancino di Giorgia. “Questo è uno di quei momenti che sogni da sempre ma non sai mai se diventerà reale … Non riesco a trovare le parole giuste per descrivere la sensazione e quanto incredibilmente eccitati e felici siamo .. tua mamma e papà ti stanno aspettando”, aveva scritto lei. E ora quel momento è arrivato.

Kim Rossi Stuart e Ilaria Spada genitori bis: è nato il secondo figlio. Le prime foto