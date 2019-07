“Ma che auguri e congratulazioni! Se trovi la persona giusta alla fine non ti rendi nemmeno conto del tempo che passa: a me non sembra proprio di frequentare sentimentalmente mia moglie da 25 anni come marito più tre anni precedenti di convivenza: 28 anni in totale. A me sembrano passati solo due o tre anni”. Questa è una dichiarazione d’amore e la firma è di Valerio Staffelli. Lo storico inviato di Striscia la Notizia, che si racconta al settimanale Chi, ha rinnovato i voti matrimoniali con la moglie Matilde Zarcone, la donna sposata esattamente 25 anni fa.

"Visto il fascino che Matilde esercita su di me non mi sono mai accorto del tempo trascorso. Tra noi c'è passione e complicità. Non la amo come il primo giorno ma molto di più", ha aggiunto Staffelli alla rivista di Alfonso Signorini che ha seguito in esclusiva la sua seconda cerimonia di nozze.









Ma chi è Matilde Zarcone, la bella donna che ha conquistato il cuore dell'inviato di Striscia la Notizia? Di lei non si sa molto ma ha un passato televisivo. Qualcuno la ricorderà nel ruolo di valletta a Buona Domenica, ai tempi della conduzione di Marco Columbro e Lorella Cuccarini. Una carriera abbastanza breve, interrotta dopo che è sbocciato l'amore con Valerio Staffelli. Dunque la decisione di allontanarsi dalla tv per dedicarsi totalmente alla famiglia.





Valerio e Matilde si sono conosciuti nei primi anni '90, alla festa di compleanno dell'ex calciatore dell'Inter Nicola Berti. La scintilla non è scoccata subito, ma con il tempo si sono innamorati e nel 1994 è arrivato il matrimonio. Due anni dopo hanno avuto il primo figlio, Riccardo e nel 1998 è arrivata anche Rebecca, ora conosciuta come influencer e spesso ospite nei salotti tv di Barbara D'Urso.





25 son volati i❤️you Maty Un post condiviso da Valerio Staffelli (@valerio_staffelli) in data: 20 Lug 2019



Quello di Staffelli e la Zarcone è un grande amore, tanto che dopo 28 anni (3 di convivenza e 25 di matrimonio) e due figli insieme hanno deciso di scambiarsi per la seconda volta la promessa di matrimonio. L’inviato di Striscia lo fa sapere anche ai suoi follower di Instagram: Staffelli ha pubblicato la foto delle doppie fedi e scritto: “25 son volati, I love you Maty”.

