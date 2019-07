“Voglio solo lui”. Ora Cristian Imparato si dichiara al cantante. E racconta pure il loro primo incontro

C’è un nuovo gossip che tiene col fiato sospeso l’Italia. E stavolta è tutto a ritmo musicale e soprattutto tutto maschile. Stiamo parlando di Marco Mengoni, uno dei più grandi cantanti del nostro panorama, e Cristian Imparato, l’ex gieffino che ha rilasciato un’intervista abbastanza chiara al sito d’informazione Gay.it. Reggetevi forte perché stiamo parlando di una vera e propria dichiarazione a reti unificate e senza filtri.

“Se mi piace qualcuno? A parte Marco Mengoni? Nessuno”. Bum. Bomba sganciata insomma, per il ragazzo che dopo Michael Terlizzi ha deciso di voltare pagina e puntare decisamente in alto. “L’ho incontrato una sola volta, un bel po’ di tempo fa, nel backstage di una manifestazione musicale. Ci salutammo velocemente. Mi piacerebbe incontrarlo e scambiarci quattro chiacchiere, ma senza nessuna malizia. Non so nemmeno se è single.” Continua a leggere dopo la foto.









Marco Mengoni ancora non ha risposto. È troppo preso dai suoi concerti e dalla scrittura di un nuovo album dopo i sette pubblicati. Una carriera costellata di successi: da X Factor a Sanremo, dove tutti ricordiamo il brano vincitore “L’Essenziale”, nel 2013. Possibile storia? Presto per dirlo, quello che è certo è Cristian Imparato ha sparato la bomba. Tornando anche del suo ex Davide: “Io e Davide abbiamo deciso di comune accordo di interrompere la nostra relazione. Abbiamo preso questa decisione per una serie di circostanze che non ci permettevano di vivere con serenità il nostro rapporto”. Continua a leggere dopo la foto.





“Ci siamo dati un abbraccio e con la promessa di rimanere comunque in buoni rapporti – ha continuato a raccontare Cristian Imparato – Mi sembrava corretto che fossi io a dirvelo e non terze persone o media. Visto che sono stato il primo a dire al mondo intero che ho avuto, anche se per poco tempo, una persona splendida al mio fianco. Davide ti vorrò sempre bene. Io posso capire la curiosità e quello che volete, però c’è un limite a tutto! Io non gli voglio male, ci auguriamo il bene anche se come si dice a Roma ‘morto un Papa se ne fa un altro”. Continua a leggere dopo la foto.





Nell’ultima foto su Instagram, inoltre, Cristian Imparato si era lasciato andare ad una confessione-sfogo: “Non auguro mai a nessuno di provare quello che provo io quando vengo attaccato sotto questo aspetto, perché non è bello, lo trovo ingiusto e gratuito per tutto il dolore psicologico e fisico che ho passato”. E chissà magari sarà proprio Marco Mengoni a consolarlo. Difficile, ma nel gossip non si può mai sapere.

