Ilaria Spada e Kim Rossi Stuart genitori bis: è nato il secondo figlio. Dopo Ettore, che oggi ha 7 anni, la coppia, fresca di matrimonio, ha dato il benvenuto a un altro maschietto. La conferma arriva dal settimanale Chi che mostra le fotografie dell’attore e regista romano mentre esce dalla clinica dove ha partorito la sua Ilaria. Gli scatti risalgono allo scorso venerdì, dunque è presumibile che la nascita del piccolo sia avvenuta nei giorni immediatamente precedenti.

Il nome scelto per il secondogenito? Ancora top secret. Nessuna dichiarazione in merito. Il profilo Instagram di lei è fermo a più di una settimana fa, quando aveva condiviso una foto che la ritrae con il pancione. Ma non stupisce più di tanto questa scelta di vivere parto e dettagli sul neonato in totale privacy: Kim e Ilaria sono una delle coppie più riservate del mondo dello spettacolo.









I due sono sempre stati lontani dal gossip e dall'esposizione mediatica. Sia sulla gravidanza, che sul matrimonio celebrato lo scorso marzo, hanno sempre mantenuto il riserbo. E non a caso quando si sono giurati amore eterno lo hanno fatto in gran segreto, nella chiesa del santuario di Fonte Colombo a Rieti, alla sola presenza di parenti e amici stretti. Insomma, il loro è davvero un amore discreto.





Anche le interviste che rilasciano sono centellinate. In passato l'attore ha dichiarato di essere follemente innamorato di sua moglie, mentre Ilaria tempo fa aveva espresso la volontà di dare alla luce un fratellino o una sorellina a Ettore e ora quel momento è arrivato. Kim e Ilaria fanno coppia fissa da 8 anni e lei aveva anche svelato il loro primo incontro: a casa di Caterina Balivo.







La conduttrice di ‘Vieni da me’ – tra i pochi invitati vip presenti alle nozze – aveva invitato entrambi a cena. Non si erano mai visti prima e da quel momento non si sono più separati. Poi, dopo la nascita del primo figlio, sono arrivate le nozze segrete e infine un altro figlio. E ora, per la prima volta, le vacanze saranno a 4. Auguri!

