“Il sesso con Tish?”. Alberto Urso finalmente racconta cosa è successo

Ma quanto stanno bene Alberto Urso e Tish? In tantissimi, durante l’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, si sono affezionati a due protagonisti del noto talent di Canale 5. Eppure tra loro dell’affetto reale c’era, dov’è finito? Alcuni follower dei due giovani si sono detti infatti pressoché certi che i due siano stati insieme durante lo show. Ora però pare essere arrivata la notizia della verità in merito a questo incredibile gossip. Umberto Gaudino, in special modo, ha spento tutte le speranze degli estimatori di Alberto e Tish.

Un fan di Tish, nel dettaglio, si è particolarmente arrabbiato perché Alberto Urso avrebbe tradito la cantante. A quel punto il danzatore di Amici 18 è sbottato sui social, parlando di "amori mai esistiti". L'ex ballerino di Ballando con le Stelle ha chiesto di portare rispetto alle persone, soprattutto se non si conoscono le dinamiche delle vicende che le interessano. "Avete visto rapporti d'amore mai esistiti. Invece l'amicizia tra me, Alberto, Vinci, Vale e Mowgly è reale.









Esiste dal pomeridiano, non è inventata e va avanti", ha precisato ancora il Gaudino. La verità è che il tenore siciliano si sarebbe preso una sbandata per un'altra ragazza di Amici, ossia Valentina. I due erano in effetti stati paparazzati al mare qualche giorno fa dai fotografi di Chi. Pare inoltre che anche in questi ultimi giorni i due ex "rivali al gioco" stati avvistati di nuovo insieme.





Eppure, al di là di quello che dicono pubblicamente i due, tra Alberto e Tish qualcosa sembra esserci stato. All'interno della scuola di Amici era già emersa una certa complicità tra i due cantanti, un feeling che era proseguito tra alti e bassi e persino qualche scenata di gelosia da parte di Tish, proprio come succede alle vere coppie. Anche al di fuori del contesto televisivo la loro intesa sembra intatta, e perciò i loro ammiratori ora tornano a sperare che questa sia la volta buona perché nasca l'amicizia tra di loro diventi qualcosa di più.







La loro intesa non è sfuggita agli occhi attenti del popolo della rete che ha notato come i due si siano scambiati sguardi complici e ampi sorrisi. Tish in particolare sembra aver coccolato a dovere il compagno d’avventura appoggiandogli il mento sulla spalla e passando il naso tra i capelli ondulati di Alberto. Un video, questo, che di certo non è passato inosservato.

