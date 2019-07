“Come mai Eleonora Pedron nell’ultimo periodo ha ritrovato il sorriso? Accanto alla showgirl è apparsa una figura speciale”. Esordisce così, prima di sganciare “la bomba”, la rubrica Chicche di Gossip del settimanale Chi nel numero in edicola il 31 luglio. Avevano parlato della bella ex Miss Italia di recente, dopo uno scatto social che ha fatto impazzire più di 9mila follower.

“Cara mamma… l’hai cercato ovunque! Eccolo!” e l’hashtag ‘centrino’, ha scritto Eleonora a commento della foto sexy in cui si mostra con un body di pizzo bianco, con un fisico tonico e da urlo e il gioco di trasparenze che fa sognare. Poche ore e boom di cuoricini e messaggi. «Eh, no così non vale! Sei bellissima!», «Che favola!», «Dio quanto sei bella!», «Hai delle gambe stupende, però dovresti sorridere di più!», «Tutta merlettata oggi!». E ancora: «Dubito che si possa essere più ‘gnocca’ di così!». (Continua dopo la foto)









Prima della bomba di Chi, che parla di una relazione “segreta” con un noto attore italiano, vale la pena ricordare che fino a qualche tempo fa c’era chi parlava del ritorno di fiamma della Pedron con Max Biaggi. Di recente, infatti, la ex Miss Italia, mamma dei suoi due figli, Ines Angelica e Leon Alexandre, è stata rivista all’interno dei box di Biaggi al Mugello e la voce si è diffusa a macchia d’olio. (Continua dopo la foto)





Dopo la fine della sua relazione con la “Iena” Nicolò De Vitiis, la meravigliosa Eleonora si diceva single, ma adesso ecco il super gossip: starebbe frequentando in gran segreto “l’attore Fabio Troiano”, scrive la rivista di Signorini. “I due – si legge ancora – non si fotografano sui social insieme, custodiscono gelosamente il loro rapporto e sono inseparabili. E inoltre Troiano ha lasciato da poco la fidanzata storica Anny, dopo sei anni di relazione”. (Continua dopo le foto)







Quindi, secondo Chi, la Pedron e Troiano, famoso per le sue numerose interpretazioni in serie tv e film di successo come ‘Cado dalle nubi’ di Checco Zalone, starebbero vivendo una passione segreta. I due farebbero coppia da tempo, tenendo lontana da ogni pubblicità una storia nata poco dopo la fine di quella tra l’attore e la storica fidanzata durata 6 anni.

“Un attore famosissimo”. Uomini e Donne, Gemma Galgani svela la sua storia con lui