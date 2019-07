Lady Diana, il suo ultimo sogno infranto (con Kevin Costner): “Glielo hanno impedito”

C’è un altro retroscena, uscito proprio in questi giorni, legato a Lady Diana, la principessa più amata del mondo. E anche quella con la storia più triste. È impossibile non guardare con un po’ di malinconia e rimpianto quegli splendidi occhi azzurri delle sue foto: la sua è stata una fine tremenda, su cui ancora si indaga e su cui, forse, non sappiamo tutta la verità. Un matrimonio infelice, le difficoltà a palazzo, fanno il resto.

E ogni estate si rincorrono nuove voci e nuove indiscrezioni. Pochi giorni fa vi avevamo raccontato di come la giornalista che per ultima la intervistò prima delle nozze abbia rivelato di uno strano pianto a dirotto di Lady D a poche ore dal matrimonio. Aveva trovato infatti un pacco con dentro un regalo del suo futuro sposo. Diretto però ad un'altra donna. Stavolta la voce è relativa ad un sogno della Spencer. Che chiaramente qualcuno ha distrutto.









Bella e seducente, brava a recitare e di gran presenza, Lady Diana avrebbe dovuto interpretare una parte in un film. Al suo fianco ci sarebbe stato uno dei più grandi attori del mondo: Kevin Costner. La principessa del Galles era stata infatti contattata per girare il sequel della pellicola "Guardia del Corpo". Aveva detto di sì, tutto era pronto: era il suo grande sogno del resto, entrare nello spettacolo e finire nel grande schermo. C'era però qualcosa che la turbava e che finì per creare scandalo: una scena molto particolare da girare con l'attore.





In un certo momento del film, infatti, Lady Diana avrebbe dovuto baciare Kevin Costner. Un qualcosa di impossibile, di troppo ardito, di troppo spinto per un membro del Palazzo Reale. E ora nei libri appena usciti sulla sua vita, si legge tra le righe come ad impedirglielo siano stati proprio dei membri della famiglia. Un sogno spezzato, l'ennesimo verrebbe da dire, dopo un matrimonio sicuramente infelice e naufragato come sappiamo bene.





E così si scrive un nuovo capitolo del gossip legato a Lady Diana, una storia infinita, eterna, che ogni volta si arricchisce di un tassello rimasto finora nascosto. Intanto il prossimo 31 agosto arriverà l’anniversario della sua triste morte.

