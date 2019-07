“Questi sono giorni di immensa gioia! Sono diventato bisnonno!!! Benvenuto Davide”. Lo annuncia così, con una bellissima foto che lo ritrae mentre tenere in braccio e guarda con gli occhi dell’amore il bisnipotino pubblicata sul suo profilo Instagram. E chi l’ha detto che a 80 anni non si può essere social? Il neo bisnonno è una leggenda dello sport: è Giovanni Trapattoni, “Il Trap”, il mitico allenatore della nazionale italiana dal 2000 al 2004.

Da circa un anno, e grazie al nipote Riccardo, l’ex ct è molto attivo sui social. E proprio su Instagram, tra i tantissimi commenti piovuti sotto all’annuncio dell’arrivo del piccolo Davide, sono già arrivate anche le congratulazioni del ct Roberto Mancini e di Robbie Keane, ex bomber irlandese, che ha scritto “Grande mister”. Lo sbarco sui social del ‘Trap’ è avvenuto poco prima di spegnere le 80 candeline, il 17 marzo scorso. (Continua dopo la foto)









L’ex allenatore, classe 1939, ha raccolto la sfida lanciata dal nipote 24enne: “Nonno tu avresti tutte le carte in regola per essere un influencer e diventare virale”. E così, siccome Trapattoni non è certo uno che si tira indietro davanti a una sfida, non si è lasciato certo sfuggire la proposta di Edoardo: prima è arrivato Instagram, poi YouTube, e infine Twitter e Facebook. (Continua dopo la foto)





Come dice lui nel primo racconto del suo sito aperto successivamente, “nella nostra società si evidenzia spesso il crescente distacco fra i giovani e le altre generazioni. A mio avviso, una delle cause di questo fenomeno è da ricercare in un diverso modo di comunicazione. Ma non sono qui per giudicare o criticare qualcuno. Nel mio piccolo cerco soltanto di colmare il divario imparando e usando questi mezzi così cari ai giovani, il nostro futuro”. (Continua dopo foto e post)





Visualizza questo post su Instagram Questi sono giorni di immensa gioia! Sono diventato bisnonno!!! Benvenuto Davide ❤️ Un post condiviso da Giovanni Trapattoni (@giovanni_iltrap) in data: 29 Lug 2019 alle ore 12:35 PDT



Naturalmente Giovanni Trapattoni ha un esercito di fan che lo segue. Solo su Instagram ha oltre 105mila follower che intasano di like i suoi scatti vintage, i video e i suoi messaggi. Ma da bravo influencer, “Il Trap” non disdegna nemmeno le Storie, dove racconta piccoli aneddoti sulla sua carriera. Ha persino partecipato alla #10YearsChallenge. Poi, nelle ultime ore, l’annuncio di essere diventato bisnonno, che ha ovviamente fatto il pieno di like e di commenti.

