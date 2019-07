Charlotte Casiraghi è incinta? Lo scatto in costume non lascia dubbi

Gossip bomba: Charlotte Casiraghi è incinta? Wow! Questa sì che è una notizia! La bella figlia di Carolina di Monaco che ha da poco sposato il fidanzato Dimitri Rassan potrebbe diventare mamma per a terza volta. Charlotte è stata beccata su una spiaggia della Corsica con un pancino sospetto. A pubblicare le foto è il nuovo numero del settimanale “Chi”. Charlotte, nelle foto, indossa un costume intero che mette in evidenza un rigonfiamento sull’addome. “Rigonfiamento” che di solito Charlotte, che è magrissima, non ha. E dunque è vero che è incinta? Beh, a giudicare dalle immagini si direbbe proprio di sì.

Lei e il marito Dimitri Rassam sono già genitori del piccolo Balthazar, nato 9 mesi fa. Ma Charlotte aveva anche un altro figlio, il piccolo Raphaël, nato nel 2013 dall’amore con l’attore Gad Elmaleh. E ora potrebbe diventare mamma per la terza volta. Di già? E perché no? L’amore con Rassan va a gonfie vele, i due si sono sposai da poco e ora potrebbero diventare di nuovo genitori. Continua a leggere dopo la foto









Anche lui, tra l’altro, ha una figlia: si chiama Darva, ha 9 anni ed è nata dalla precedente relazione di Rassan. I paparazzi del settimanale diretto da Alfonso Signorini hanno pizzicato la coppia in luna di miele. Mamma Charlotte è dolce e felice: gioca molto con i suoi bimbi e fa lunghe passeggiate. Attualmente, poi, è alle prese con i primi passettini del piccolo Balthazar. Oltre che mamma amorevole, Charlotte è anche una bellissima donna e questa no, non è una novità. Continua a leggere dopo la foto





Quel pancino, però, sembra nascondere una grossa novità… Perché lei di solito è piatta come una tavola da surf. Quindi quella “morbidezza” all’altezza dell’addome non è certo passata a inosservata… Chissà se la coppia confermerà il gossip o smentirà. Intanto noi ci auguriamo che, dopo due maschietti, se davvero Charlotte Casiraghi fosse incinta, arrivi stavolta una bella femminuccia uguale alla mamma. Continua a leggere dopo la foto





Se ultimamente avevamo sentito parlare di Charlotte per via dell’abito scelto alle nozze del cugino Louis Ducruet, cioè il figlio di Stéphanie di Monaco, stavolta la questione è più “seria”. In quell’occasione la bella principessina aveva scelto un abito corto nero a pois suscitando un po’ di scalpore. Beh, ai matrimoni il nero non si indossa mai. Ma, a quando pare, a Charlotte tutto è concesso. Perché lei fa centro anche quando fa cose vietate.

Royal wedding a Monaco! Dopo Charlotte Casiraghi tocca a lui: ha sposato la fidanzata storica