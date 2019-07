“Mi sono fidanzato”. Al Bano Carrisi, la dichiarazione spiazzante

Al Bano Carrisi si è “fidanzato”. Il cantante di Cellino San Marco è, come spesso succede, al centro del gossip. Ovviamente ciò che interessa è la sua vita privata, sentimentale, per la precisione. Da un lato c’è Romina Power, sua ex moglie e compagna di una vita (con la quale in tanti sperano che Al Bano torni), dall’altra c’è la sua seconda donna, Loredana Lecciso, con la quale, però, sembra che i rapporti siano ormai definitivamente chiusi.

Al Bano, però, non ama che gli altri parlino della sua vita sentimentale, una cosa privata, appunto. Per evitare che il gossip prenda una piega sbagliata, Al Bano ha deciso di confessare la verità riguardo la sua vita affettiva. Lo ha fatto per mettere a tacere i pettegolezzi una volta per tutte. Ultimamente Al Bano è stato visto qualche volta insieme alla Lecciso e tutti si sono chiesti se tra loro ci fosse stato un ritorno di fiamma o se tra loro ci sia solo un rapporto di amicizia, come quello che c’è con Romina. Continua a leggere dopo la foto









Al Bano ha rilasciato un’intervista al settimanale Nuovo ed ha tolto ogni dubbio: “Mi sono fidanzato – ha dichiarato – ma non si tratta né di Loredana né di Romina”. Ci sarebbe dunque una terza donna? Pazzesco! Al Bano ha “fregato” tutti. “Mi sono fidanzato con la vita” ha poi spiegato il cantante. Quindi no, non si è fidanzato: Al Bano Carrisi è felicemente single. E quindi che pettegolezzi sul suo conto smettano di circolare. Continua a leggere dopo la foto





Al settimanale Nuovo, poi, Al Bano ha spiegato come mai passi tanto tempo con le sue ex. “Lo faccio per amore dei figli” ha dichiarato, precisando che la cosa vale sia per Loredana Lecciso che per Romina Power. Con la Power, poi, ci sono anche legami lavorativi. Al Bano e Romina sono in arte una coppia amatissima. Per questo i due, dopo la separazione, hanno deciso di continuare il loro sodalizio. Fortunato, come dimostra l’ultimo tour che ha avuto un successo enorme. Continua a leggere dopo la foto







Al momento Al Bano non vuole saperne di fidanzate e mogli e vuole dedicarsi solo alla sua famiglia, ai figli e ai nipoti. La sua famiglia, già numerosa, è destinata ad allargarsi ancora di più: la figlia Cristel, infatti, sta per diventare mamma per la seconda volta. “Sono pronto ad accoglierla. Alla sua nascita ci sarò, come è stato anche per l’altro nipotino” ha detto Al Bano.

“Non abbiamo più una casa”. Le figlie di Al Bano e Romina contro la mamma