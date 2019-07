Irriconoscibile. Veronica Lario sciatta e ingrassata: com’è cambiata

Veronica Lario, ma sei tu? Era una delle donne più belle e affascinanti d’Italia. Era meravigliosa, desiderate e gli uomini perdevano all’istante la testa per lei. Parliamo al passato perché dalle ultime immagini che circolano nelle ultime ore, Veronica Lario appare completamente trasformata. Difficile davvero riconoscerla. Il tempo passa per tutti ma con alcuni è davvero crudele. E veramente ci sorprende vedere la ex moglie di Silvio Berlusconi in questo stato. Trasandata, senza trucco, ma, più che altro, ingrassata, Veronica Lario è a dir poco irriconoscibile.

L'ex attrice italiana, alla nascita Miriam Raffaelle Bartolini, con il suo fascino magnetico era riuscita a fare centro anche nel cuore di Silvio Berlusconi, imprenditore e politico che, dopo averla vista recitare, aveva fatto carte false per avere un incontro con lei. Per Berlusconi fu un colpo di fulmine: non appena conobbe Veronica Lario divorziò dalla prima moglie e andò a convivere con l'attrice. Erano gli anni '80 e nel 1990 si sposarono.









La Lario è sempre stata una donna molto discreta e anche dopo che il marito scelse di dedicarsi alla politica, preferì seguire la crescita dei tre figli Barbara, Eleonora e Luigi e mantenere un profilo basso. Solo raramente lo accompagnò agli incontri ufficiali, anche se a un certo punto del loro matrimonio, iniziò a rilasciare dichiarazioni pubbliche in contrasto con la linea politica del marito. Era l'inizio della fine. Poi ci fu la goccia che fece traboccare il vaso.





Quando Silvio Berlusconi partecipò alla festa di compleanno per i 18 anni di Noemi Letizia, Veronica Lario decise che era ora di mettere un punto al suo matrimonio. Stanca del comportamento sopra le righe del marito, la 63enne chiese la separazione nel 2009, innescando una diatriba legale sull'assegno di mantenimento che l'ex marito avrebbe dovuto corrisponderle. All'inizio la cifra chiesta fu di 3 milioni di euro al mese cifra che scese a 1,3 milioni.





Fino a richiedere l'azzeramento e la restituzione di circa 60 milioni di euro, provvedimento contro il quale la Lario ha presentato ricorso in Cassazione.

