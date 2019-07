Le curve in bella mostra e quelle mani sul sedere… Aurora Ramazzotti, vacanza hot

Tempo di relax per Aurora Ramazzotti che si sta godendo l’estate con Sara Daniele (la figlia di Pino Daniele della quale è amica da sempre) e Paola Di Benedetto. Le figlie di Pino Daniele ed Eros Ramazzotti sono amiche da sempre e sono cresciute insieme e condividono spesso momenti divertenti della loro vita privata. Entrambe le ragazze sono molto attive sui social e non perdono occasione per mostrare i loro spostamenti e i loro momenti.

Da poco le tre bellezze sono andate in barca da Capri a Ischia e hanno postato nelle Stories un video di un momento bollente. Aurora Ramazzotti nel video viene presa a schiaffi sul sedere dall’amica Sara Daniele. Aury, Sara e la bella Paola Di Benedetto s divertono tra una spiaggia e l’altra: sono belle, allegre, spensierate e rilassate. Ovviamente mantengono i fan aggiornati. E li rallegrano con i loro “giochini”. Ma che cosa è successo? Cosa ha fatto vedere Sara Daniele? Continua a leggere dopo la foto









Sul profilo Instagram di Sara è spuntata una storia particolare in compagnia della figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker. Da sempre le due amiche per la pelle sono al centro del gossip e anche questa volta non si sono risparmiate nulla. Dalla vacanza partenopea arrivano le immagini di un giretto in barca con “massaggio”. In che senso? Sì, avete capito bene. E quello che stupisce è il comportamento di Sara che, inginocchiata vicino ad Aurora, fa “questo”. Continua a leggere dopo la foto





Nella storia di Instagram, la figlia di Pino Daniele è inginocchiata accanto ad Aurora che è sdraiata a pancia in sotto. La figlia di Pino Daniele tocca il sedere di Aurora: lo massaggia, lo schiaffeggia mentre la figlia di Michelle Hunziker mostra le sue curve ancheggiando a destra e a sinistra. I fan non possono che apprezzare la spensieratezza delle due ragazze. Insomma, la vita se la godono… E fanno bene. Belle, giovani (e ricche), come sono… Continua a leggere dopo la foto





Visualizza questo post su Instagram Le Capri’s Angels ❤️ Un post condiviso da Sara Daniele (@saradanielee) in data: 20 Lug 2019 alle ore 10:17 PDT

Visualizza questo post su Instagram Gli uomini discutono, la natura agisce. Un post condiviso da Aurora Ramazzotti (@therealauroragram) in data: 19 Lug 2019 alle ore 9:56 PDT

Dopo il loro giretto in barca, le tre ragazze hanno concluso la giornata con una cena con Clementino. Una vacanza “improvvisata, ma la migliore che potessi fare”, ha spiegato la Di Benedetto su Instagram: la showgirl, reduce dalla rottura con Federico Rossi, è tornata single e ha deciso di trascorrere qualche giorno spensieratezza con le amiche. E se il giretto in barca non fosse bastato a farle passare la malinconia, ci avranno pensato gli spaghetti con le vongole, l’orata limone e menta e i gamberoni all’arancia.

