Fanno sul serio Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez, che dopo essere usciti insieme dall’Isola dei Famosi non si sono più lasciati. Nonostante la relazione duri da appena sei mesi, la coppia ha deciso di fare il grande passo: andranno a convivere, come hanno annunciato al sito 361 Magazine in occasione della loro partecipazione al “Vip Champion 2019” di Capri. Lo ha dichiarato in anteprima Soleil Sorge, spiegando che lei e il fratello di Belen hanno già acquistato un’abitazione.

Probabile che Soleil Sorge e Jeremias, attualmente in vacanza a Ponza, abbiano scelto come città in cui vivere Milano, dove lui risiede sin da quando è arrivato dall’Argentina (e dove abitano anche tutti i suoi familiari) e dove la stessa Soleil Sorge – nata a Los Angeles, cresciuta ad Avezzano e poi a Roma – si era trasferita all’epoca della convivenza con Marco Cartasegna. La Sorge ha fatto molto discutere in passato proprio per la storia con quest’ultimo, per il quale lasciò Luca Onestini in diretta tv al Grande Fratello Vip. Continua dopo la foto









Sbarcata all’Isola, si è legata a Jeremias in tempi record, portando non poco pepe nell’edizione (anche per il suo atteggiamento spesso poco gradito agli altri naufraghi). Soleil Sorge e Rodriguez potrebbero fare l’en plein di reality, dal momento che i loro nomi circolano con insistenza tra quelli delle coppie papabili per la seconda edizione di Temptation Island Vip. Continua dopo la foto





Per il momento, il cast non è stato ufficializzato e la coppia non ha rilasciato alcun commento. Non resta che aspettare settembre per sapere se il loro amore nato in Honduras rischierà di capitolare su un’altra spiaggia (quella della Sardegna) o, al contrario, resisterà alle tentazioni. Soleil Sorge nasce a Los Angeles il 5 Luglio 1994, da padre italiano e madre americana. La ragazza, però, cresce nel comune di Avezzano; in Abruzzo. Continua dopo la foto







Fin dalla tenera età la bella statunitense si appassiona al mondo dello spettacolo, con il sogno, un giorno, di diventare un’attrice. Si trasferisce, così, a New York dove decide di studiare recitazione e arti teatrali. Appassionata di cinema e di viaggi, è tifosissima della Roma e amante della musica e del mare. L’esperienza a Uomini e Donne, se in un primo momento era sembrata positiva per l’aspirante attrice statunitense, in un secondo momento si è rivelata molto difficoltosa; soprattutto dopo lo scandalo scoppiato durante una diretta del Grande Fratello Vip e delle paparazzate che la riguardavano sul settimanale “Chi”

