Luigi Di Maio, vacanza bollente con la sua nuova fiamma. E scatta la foto “sexy”

È una sfida di governo anche quella relativa all’estate, alle vacanze e ovviamente al gossip quella che tiene occupati Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Così se il leader della Lega, tra un post e l’altro, si è rilassato in riviera romagnola con la sua nuova fiamma Francesca Verdini (che gli ha fatto dimenticare in quattro e quattr’otto la Isoardi) ecco che il vicepremier pentastellato non può di certo essere da meno.

È stato infatti beccato dai paparazzi del settimanale Diva e Donna, direttamente in Sardegna con la sua nuova fiamma: Virginia Saba. E gli scatti sono addirittura roventi, visto che la compagna ha un bikini che ne mette in luce tutte le forme e Di Maio sembra particolarmente apprezzare. Il Ministro del Lavoro, infatti, è proprio avvinghiato alla sua ragazza, la accarezza, la guarda con gli occhi dell’amore. Non sapeva che altri occhi li stavano spiando. Continua a leggere dopo la foto.









Virginia Saba aveva scritto sui social: “Cerco una spiaggia bella per buttarmi in acqua qualche ora. Perché il tempo per rifiatare è davvero ristretto! Secondo bagno della stagione e la cosa più bella sapete qual è? Il profumo di elicriso della Sardegna e stare finalmente con Luigi…”. Poco il tempo a disposizione Di Maio, tanto che qualche giorno fa è arrivato il post del rimpianto: “La nostra microvacanza è finita. Ma la Sardegna ci ha ricaricato di energia”. Ma proviamo a capire meglio chi è la fiamma del leader del Movimento 5 Stelle. Continua a leggere dopo la foto.





Classe 1982, giornalista e laureata in lettere moderne, sta studiando alla Pontificia facoltà Teologica di Cagliari ed è assistente parlamentare della deputata sarda M5S Emanuela Corda. La sua prima uscita pubblica è avvenuta all’evento della Fondazione Rousseau, ormai a febbraio, a Milano. Ha lavorato come giornalista prima di Videolina e poi di Mediaset e Sky ed è innamoratissima: “Sto attraversando un periodo molto bello e sono felice. Racconterei con piacere la gioia che proviamo ma per lui è un momento delicato e voglio che stia sereno. Mi sono innamorata del suo coraggio e della sua dolcezza”. Continua a leggere dopo la foto.





Alta, bionda, con un passato da giocatrice di basket, Virginia Saba si gode il suo Luigi Di Maio e sfoggia un fisico veramente niente male in spiaggia. E lui sembra aver proprio scordato Giovanna Melodia, l’avvocata siciliana e attivista grillina con cui era fidanzato fino a qualche mese fa.

