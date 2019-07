Imbarazzo sui social per l’ultimo scatto di Elisabetta Canalis su Instagram. Un bianco e nero d’autore, per la bella showgirl, che racconta le sue vacanze direttamente dal suo profilo Instagram. Nella foto che potete vedere, si trova nel “Mar Mediterraneo”, come scrive in calce allo scatto aggiungendo un cuoricino. In catamarano, per le precisione. Bellissima, come sempre. Ma il costume che indossa scatena il delirio tra i fan. Si tratta di un costume intero, a un pezzo solo. Molto aderente. E proprio questa aderenza – in particolare in corrispondenza del lato B -, oltre al bianco e nero, crea un effetto-nudo che trae in inganno molti utenti.

I commenti si sprecano: “Mai sei nuda?”, “Non hai le mutande?”. Ovviamente l’intimo c’è, ma la foto come detto trae in inganno. Elisabetta Canalis, ormai, veleggia verso i 41 anni, che compirà il prossimo settembre. Eppure, durante le sue calde vacanze in Sardegna con la figlia Skyler Eva e il marito Brian Perri, sfoggia un bikini che svela quanto l’ex Velina sembra aver fatto un patto con il tempo che passa: il fisico è ancora quello di quando sgambettava sul bancone di Striscia la Notizia, 20 anni fa. (Continua dopo la foto)









Già, perché Elisabetta Canalis ha deciso di trascorrere questo primo scorcio di estate nella sua Sardegna, dai nonni della piccola Skyler Eva. Anche il marito Brian Perri l’ha seguita. E se lei si dedica a tuffi e nuotate, lui preferisce il paddle surf. Non solo: a guardare le immagini che lei stessa pubblica, Elisabetta Canalis ha deciso di vivere… una vita in bikini. Da urlo, naturalmente. E come sempre accade, ormai, il popolo del web si divide tra i fan di Elisabetta Canalis che ne lodano la bellezza, l’avvenenza, la sensualità e le curve da 20enne, e gli hater. (Continua dopo la foto)





Gli odiatori da tastiera, in particolare, sottolineano come sia impossibile che una 40enne abbia un fisico ancora migliore, se possibile, rispetto a 20 anni prima. E accusano l’ex Velina di aver fatto ricorso al chirurgo estetico. Ma anche un sex symbol come Elisabetta Canalis, quando la vita diventa piena di altre cose, bellissime ma impegnative, deve ammettere: “Il sesso è importante, ma che stanchezza a volte…”. (Continua dopo la foto)







E in camera da letto, non è solo la stanchezza a creare qualche difficoltà. La showgirl infatti si trova a dover gestire un’altra situazione tipica per le famiglie in cui arriva un figlio: “Ho preteso che nostra figlia dormisse nella sua camera ma ora, a quasi 4 anni, scende dal lettino e viene in mezzo a noi. La vita cambia e anche il sesso“.

