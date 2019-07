“Alessandra Amoroso in crisi col fidanzato”. Il gossip non si ferma

Alessandra Amoroso in crisi con il fidanzato? Negli ultimi giorni non si parla d’altro. Il gossip vuole la cantante salentina e il fidanzato Stefano Settepani ai ferri corti. Ma è la verità? Come stanno veramente le cose? La bella Alessandra, che ha annunciato il suo ritiro momentaneo dalla musica, ha rilasciato un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni nella quale ha parlato dei suoi impegni lavorativi ma anche della sua vita privata.

Per Alessandra Amoroso questo è davvero un momento d'oro: il singolo 'Mambo salentino', pubblicato insieme ai Boomdabash, ha scalato in pochissimo le classifiche ed è uno dei brani più suonati dalle radio e scaricato da tutte le piattaforme digitali. Ma a livello amoroso le cose vanno altrettanto bene? Il gossip incessante di questi giorni sostiene che lei e Stefano Settepani siano in crisi. Se fosse vero, sarebbe un peccato: i due sono una bellissima coppia e i fan vogliono solo belle notizie. E quindi?









Nell'intervista a Tv, Sorrisi e canzoni, la Amoroso ha anche parlato della sua relazione. E sapete cosa ha detto? Che non c'è nessuna crisi tra lei e il fidanzato! Quindi i fan della cantante (e della coppia) possono tirare un sospiro di sollievo. Qualche tempo fa aveva pubblicato una foto in compagnia del fidanzato: nella foto i due si abbracciavano ridendo: "In quello scatto racconto il mio presente e il mio futuro. Jovanotti canta: 'Mormora la gente mormora, falla tacere praticando l'allegria'. Per chi ha parlato di crisi tra di noi, io faccio parlare i fatti" ha detto al settimanale.





Insomma, la carriera va alla grande e l'amore pure. Tutto nella vita della ex star di Amici sembra andare a gonfie vele. Anche l'estate 2019. Dopo aver festeggiato i primi dieci anni di carriera con un raduno al Cinecittà World, ora si sta godendo un po' di relax: "Adesso mi aspettano una decina di giorni al mio paese con il solito programma: pulizie approfondite di casa, capatina al negozio di mia sorella e forse riesco a fare un po' di mare con la mia migliore amica che sarà in ferie quando sono lì da lei".





Visualizza questo post su Instagram …e ridiamo insieme che ridiamo sempre,sempre,sempre…ma non basta mai! Un post condiviso da Alessandra Amoroso (@amorosoof) in data: 21 Lug 2019 alle ore 11:14 PDT

Come ogni anno, anche quest’anno, Alessandra Amorosofarà una scappata nella sua terra d’origine e si godrà amici e parenti. Sarà da sola? Macché, con lei ci sarà anche il compagno Stefano Settepani. I due si sono conosciuti nel 2015 dietro le quinte del talent Amici. Fra i due è stato un colpo di fulmine e da quel momento non si sono più lasciati. Cosa l’aveva colpita di lui? “Mi ha colpito il suo senso dell’umorismo – aveva confessato -. Sa farmi ridere, ascoltarmi, guidarmi. Con lui sento di crescere”.

