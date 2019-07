“Cosa si prova? Credo di aver sempre vissuto in apnea, ora finalmente respiro. La terra, il mare, il cielo, ogni cosa è per te… NOAH 23/07/2019”. L’ex concorrente di Amici e oggi attrice è diventata mamma per la prima volta e dà il lieto annuncio ai fan a mezzo Instagram, dove posta la prima foto del figlio appena nato di cui svela anche il nome scelto con il compagno e neo papà e una dedica piena d’amore. Oggi ha 35 anni, ma l’abbiamo conosciuta in tv, al talent di Maria De Filippi, quando era appena 18enne.

All’epoca il programma che ogni anno sforna talenti di canto e ballo si chiamava ancora ‘Saranno Famosi’. Lei è Lidia Cocciolo e sedeva tra gli allievi di canto, ve la ricordate? Correva la stagione 2002/2003. Lidia si classificò al quarto posto e finita quell’esperienza continuò la carriera di cantante che in realtà aveva iniziato da bambina, a 6 anni allo Zecchino d’Oro. (Continua dopo la foto)









Finito il talent, la Cocciolo, che è figlia di Salvatore, un campione del noto concorso canoro per bimbi, ha partecipato a “Buona Domenica”, ha lavorato nel musical “Footlose” e nello spettacolo “Sogno di una notte di mezza estate” di Giorgio Albertazzi. Ed è anche diventata attrice: è apparsa in “Distretto di polizia” e in alcuni spot pubblicitari (in uno di questi, al fianco di George Clooney) e ha recitato anche in “L’ultima ruota del carro” di Giovanni Veronesi, “Don Matteo” e “Braccialetti rossi”. (Continua dopo la foto)





Il suo compagno si chiama Davide Maffei e questi ultimi giorni di luglio non possono essere più gioiosi per la coppia che ha accolto il primogenito. Lidia aveva rivelato la dolce attesa a marzo scorso. Aveva scoperto di essere incinta durante un avventuroso viaggio in Perù. Il piccolo Noah è nato il 23 luglio ma la neo mamma ha aspettato qualche giorno prima di condividere questa notizia con i suoi fan. (Continua dopo foto e post)







Noah è un nome maschile che deriva dall’ebraico Nóah, come viene chiamato il celebre patriarca che nella Bibbia salva dal diluvio universale se stesso, la sua famiglia e una coppia di ogni specie animale grazie all’arca. Il nome corrisponde all’italiano Noè e significa ‘quiete, riposo’. L’onomastico viene festeggiato il 18 novembre.

