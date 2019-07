“Guardate con chi è”. Andrea Damante, beccato! E spuntano le foto

“Con Sara faccio sul serio”. Così appena qualche settimana fa Andrea Damante parlava ai suoi amici della sua nuova fiamma. Ve lo avevamo raccontato anche noi, citando la rivelazione del settimanale di gossip “Chi”. La Sara in questione è Sara Croce, la bellissima Madre Natura del celebre programma Ciao Darwin di Paolo Bonolis. Che aveva subito ricambiato, pubblicando una storia su Instagram della foto del deejay, con scritto: “Ovunque Andrea Damante”.

Era la prima uscita “pubblica” di questa coppia fresca fresca, che nonostante lei si trovasse a Los Angeles e lui a Milano sembrava più legata che mai. Sì, sembrava, avete letto bene. Perché ci sono degli ultimi indizi che ci fanno pensare come la coppia sia, incredibilmente, già in crisi. E si lega ad un’altra storia che vi abbiamo raccontato poco fa: la serata di Cecilia Rodriguez a Ibiza, insieme a Ignazio Moser e proprio Andrea Damante. Continua a leggere dopo la foto.









“Nessun flirt estivo” aveva promesso Andrea Damante. Ma ecco che in quei video clandestini che sono sbucati su Instagram, oltre alla sorella di Belen e al suo compagno, ecco proprio l’ex tronista di Uomini e Donne. Ma non da solo, in compagnia di un’altra ragazza con cui gli atteggiamenti erano molto confidenziali. Stiamo parlando di Paola Di Benedetto, che come Sara Croce, è stata Madre Natura di Ciao Darwin. Lei è single da pochissimo, dopo aver lasciato un personaggio molto famoso della nostra musica. Continua a leggere dopo la foto.





Paola Di Benedetto era infatti, fino a qualche tempo fa, impegnata in una relazione sentimentale con Federico Rossi, del duo Benji e Fede. Ma l’autore della hit estiva “Dove e quando” l’aveva fatta grossa e la aveva tradita con Emma Muscat, cantante di Amici. Un’estate di tradimenti, di inganni, di relazioni che esplodo, di coppie che finiscono. Ma sarà vero? A vedere le foto di Andrea Damante con questo nuovo presunto flirt sembrerebbe di sì. Continua a leggere dopo la foto.





A pubblicarle è stato Gabriele Parpiglia, che su Instagram lancia il dubbio: “Intanto a Ibiza Paola Di Benedetto sorride con Andrea Damante. Summer is love?”. E il mondo del gossip inizia a tremare: altri scossoni sono in arrivo.

