Jessica Mazzoli ha fatto molto parlare di sé negli ultimi mesi. Prima di tutto perché nel cast dell’ultimo Grande Fratello Nip, anche se poi ha dovuto lasciare il reality per un problema di salute, poi per i botta e risposta al veleno con il suo celebre ex e papà di sua figlia, Morgan. Com’è noto, infatti, il cantante ha accusato più volte Jessica di essere un’arrivista, interessata solo ai soldi e alla popolarità.

La Mazzoli ha potuto raccontare di più della sua vita e del rapporto con la figlia Lara e con Morgan al GF, ma dopo la fine della burrascosa storia d’amore con lui, sulla sua vita sentimentale non si è mai saputo un granché. Le uniche informazioni su di lei, infatti, rimangono legate a questa infinita battaglia con l’ex. Ora però arriva un indizio che fa a pensare a molti che Jessica abbia voltato pagina. Con un volto noto al pubblico di Canale 5. (Continua dopo foto e post)









In questi anni la giovane musicista sarda si è dedicata solo a crescere, da mamma single, la piccola Lara ma ora, a quanto pare, si sta aprendo a un nuovo amore. Chi è “lui”? L’uomo che farebbe battere di nuovo il cuore alla Mazzoli è Biagio D’Anelli, ex concorrente del GF11 e personaggio noto ai telespettatori del salotto di Barbara D’Urso, in cui Biagio spesso interviene come opinionista. (Continua dopo foto)





E sono i diretti interessati a fornire ai fan gli indizi di questo presunto flirt. Tanto Jessica quanto Biagio, difatti, ultimamente hanno condiviso Storie in cui si taggano reciprocamente, brevi filmati in cui si divertono e si mostrano molto complici e affiatati. Insieme in discoteca, ma anche in auto e davanti a un piatto di insalata mentre scherzano sulla presunta gelosia di Jessica nei confronti di Biagio. (Continua dopo le foto)







Jessica e Biagio sembrano inseparabili e non c’è voluto molto a fare 2 più 2. Anche perché, ed ecco un altro indizio, nelle Storie di lui si vede chiaramente lei alla guida e lei che lo bacia sulla guancia. Solo poco tempo fa D’Anelli raccontava in un’intervista di provare un forte interesse nei confronti di Flavia Vento e di non riuscire a levarsela dalla testa. Ma nonostante gli avvistamenti successivi, l’opinionista di Barbara d’Urso ha poi spiegato che tra loro non c’era mai stato nulla al di fuori di una profonda amicizia. Jessica, invece, è quella giusta?

