“Non c’è stato niente da fare”. Michelle Hunziker, l’annuncio sui social

Stavolta Aurora l’ha fatta grossa e a farne le spese è stata la mamma Michelle Hunziker. Colpa di una svista, almeno a quanto racconta la ragazza, che ha costretto Michelle Hunziker a cambiare numero di telefono dopo 25 anni, finito inavvertitamente nella Story Instagram della figlia.

“Aurora ha postato il mio numero e dopo un minuto ce l’aveva tutta Italia. Mi hanno inserita in migliaia di gruppi Whatsapp. Mi hanno mandato una marea di messaggi, non ho potuto rispondere perché erano 600mila…”, ha spiegato Michelle Hunziker in un video pubblicato sul social. “Non c’è stato niente da fare, dopo 25 anni ho dovuto cambiare il numero”, ha poi aggiunto.

"Sono cose che possono capitare, che fanno anche un po' ridere. Però sono stati due giorni di un'avventura incredibile", ha proseguito ridendo. Poi, forse scherzando o forse no, ha lanciato una frecciatina alla figlia 22enne.









"Aury preparati perché prima o poi posterò il tuo numero nelle mie Stories. La vendetta è un piatto che va servito freddo…", ha concluso. Michelle Hunziker Lo avrà detto per scherzo o ha davvero intenzione di rispondere con la stessa moneta alla figlia? Nel dubbio i fan la seguono con attenzione… Intanto però è successo dell'altro: su internet ha iniziato a circolare una foto di Michelle Hunziker che ritrae la conduttrice molto diversa da come siamo abituati a vederla.





Michelle Hunziker in quella foto è irriconoscibile. Senza trucco, pallida, ma soprattutto gonfia e con le occhiaie. La ex moglie di Eros Ramazzotti ha i capelli raccolti ma quel che salta agli occhi subito è il gonfiore del viso e le occhiaie scure. Ma che ha fatto? Non si sa. Probabilmente si tratta semplicemente di una foto in cui è venuta male. Forse è la luce del flash che la fa apparire tanto pallida. A ogni modo non sembra lei.







Significa che anche lei è un essere umano e qualche volta non viene bene in foto. Già perché di natura Michelle è splendida. Sempre perfetta, con un corpo statuario e il sorriso smagliante che la contraddistingue. Magari in quella foto (che ha sconvolto i fan) è solo stanca. Non è una tragedia. Siamo stanche. E a volte è stanca anche lei. Mamma di 3 figlie bellissime e moglie felice di Tomaso Trussardi, cosa altro può desiderare dalla vita? Ah! A proposito del marito, ultimamente si era parlato di una loro presunta crisi, crisi che è stata subito smentita dai diretti interessati che si sono mostrati sui social felici e innamorati

