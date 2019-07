“Ma che hai fatto?!”. Gianni Sperti, fan in ansia: il gesto che allarma tutti

Non è una vacanza normale quella che ha scelto Gianni Sperti. E la meta che il leader di Uomini e Donne ha scelto per passare la sua estate ci aiuta a capire meglio la caratura del personaggio, la sua diversità e anche la sua unicità. Dimenticate infatti la gettonatissima Ibiza, la spassosa Formentera, la straordinaria Mykonos. Lasciate stare le Bahamas dove sta Giorgia Palmas, la Sardegna dove si diverte Elisabetta Canalis o altri luoghi simili.

Gianni Sperti ha scelto di cambiare continente e di non dare importanza al mare. Ha deciso infatti di farsi una lunghissima vacanza in India. Una scelta non convenzionale, un viaggio che serve allo spirito e al corpo. E così mentre Maria De Filippi, la regina del programma dove Gianni lavora, è stata spaparazzata in Corsica dal settimanale Chi, l’ex ballerino è in Asia, da dove manda foto bellissime. Che, però, hanno fatto preoccupare i fan. Continua a leggere dopo la foto.









Prima si era concesso una vacanza a Londra insieme ad alcune amiche, poi Gianni Sperti è tornato a Roma a programmare il vero viaggio della sua estate. Le mete le aveva proposte direttamente lui ai suoi followers su Instagram ed erano Colombia, Senegal e proprio India. Che alla fine ha vinto, ed eccolo qui. Dove è rimasto colpito incredibilmente dall’esperienza, dallo stile di vita, dal fascino e dalla durezza degli indiani, della realtà orientale. E Gianni ha deciso di tuffarsi a pieno in questa vita. Anzi, ha deciso di tuffarsi e basta, facendo impaurire i suoi seguaci. Continua a leggere dopo la foto.





Gianni Sperti si è infatti immerso nel fiume Gange, un rituale indiano molto spirituale, ma… anche molto pericoloso. In questo fiume gli indiani gettano i morti e, soprattutto, si scaricano diverse fogne. “Migliaia di persone si immergono nel Gange, si lavano con l’acqua di questo fiume a loro sacro, ho anche visto gente che lavava i panni sulla riva del fiume, li cospargevano di detersivo sbattendoli sul pavimento e poi li sciacquavano. La scena più emozionante resta quella della candela che delicatamente appoggiano sull’acqua, un omaggio al fiume sacro”. Continua a leggere dopo la foto.





“Così mi sono fatto coraggio, superando i miei limiti mi sono completamente immerso nel Gange ed anche io gli ho affidato la mia candela dandogli un mio personale significato. In questo viaggio ho conosciuto un nuovo amico che ha scattato questa bellissima foto. Grazie Alex”. Ma i fan si sono tutti preoccupati: “Bello tutti Gianni, ma adesso vai di Imodium e Enterogermina”, “No Gianni! È pericolosissimo fare il bagno li dentro!”, “Spero non ti ammalerai…”. Per ora tutto fila per il verso giusto, ma il Gange è tra i 10 fiumi più inquinati del mondo.

