“Manuela Arcuri, in bikini vince il titolo di sirenetta”. Titola così Diva e Donna, che dedica un servizio all’attrice 42enne, che è sempre più bella ed esplosiva che mai. I paparazzi del settimanale l’hanno sorpresa tra le acque dell’Argentario, in Toscana, dove Manuela sta trascorrendo questi giorni di calura estiva insieme al marito Giovanni Di Gianfrancesco e al piccolo Mattia. In costume la Arcuri fa girare la testa. Ma dagli scatti si nota anche che è una mamma amorevole e piena di attenzioni per il suo figlioletto.

Eccola mentre aiuta Mattia, che indossa i braccioli, a prendere confidenza con l’acqua, a nuotare e a restare a galla. Con loro, come detto, anche Giovanni, il papà del bambino e compagno dell’attrice dal 2010. La famiglia gioca e scherza tra le onde, mentre la Arcuri attira su di sé i flash dei fotografi grazie a un fisico strepitoso. (Continua dopo la foto)









Sì, perché ancora oggi Manuela Arcuri riesce ad essere una delle donne più desiderate dal pubblico maschile italiano. Come se per lei il tempo si fosse fermato. Sensualità, bellezza, fascino e curve da capogiro: l’attrice riesce sempre a sbaragliare la concorrenza. E se lo merita in tutto e per tutto il titolo che fa Diva e Donna, che la incorona sirenetta dell’estate 2019. (Continua dopo la foto)





Qualche tempo fa, su Instagram Manuela ha regalato uno scatto hot ai suoi tanti ammiratori. La protagonista dell’ultima edizione di “Ballando con le stelle” non è una delle vip più attive su Instagram (ha circa 185mila follower), ma sa bene come sorprendere i suoi fan. Lo ha fatto qualche giorno fa con una foto che mette in risalto tutta la sua bellezza prorompente. (Continua dopo le foto)







Non molto tempo fa (ma come detto il profilo dell’attrice non è proprio aggiornatissimo) Manuela ha pubblicato uno scatto che la ritrae con indosso una camicia di jeans slacciata all’altezza del seno. “Good vibes”, scrive semplicemente lei, ma sotto al post si è scatenato un diluvio di commenti. Cuori, immagini del fuoco che arde, infiniti “Sei bellissima” e “Oh mio Dio”.

Senza veli, sul letto: Stefania Orlando, 52 anni, super ‘hot’. Fan svenuti