“Scoppiati”. UeD, salta un’altra coppia storica: l’annuncio arriva da loro

Tirano forti venti di crisi tra Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini, una delle coppie di Uomini e Donne che si sono fatte maggiormente amare durante il loro percorso e anche dopo. Nonostante abbiano scelto di vivere la loro relazione lontani dalla tv, condividendo sui social solo pochi momenti del loro privato, i due sono riusciti ad avere un ottimo seguito su Instagram. Per molti il loro è l’emblema dell’amore vero che può nascere anche sotto l’occhio delle telecamere all’interno di un dating-show ma nelle ultime settimane qualcosa sembra essere cambiato.

Eleonora Rocchini e Branzani hanno recentemente concluso una vacanza da sogno in Sardegna ma al loro rientro la coppia ha mostrato qualche segno di cedimento. I fan hanno notato una certa distanza tra i due nei social e inevitabilmente hanno cominciato a porsi qualche domanda, a chiedersi cosa stesse succedendo tra i loro amati. Domande che finora non hanno avuto risposta ma che hanno evidentemente alterato Eleonora Rocchini, che ha deciso di intervenire una volta e per tutte per chiarire la situazione. Continua dopo la foto









“Comunque dato che siamo in tema, specifico che io e Oscar stiamo attraversando un momento non sereno e non facile. Un momento nemmeno ben definito tra di noi. Non è che non vi rispondo o non condivido con voi la situazione perché non voglio, ma semplicemente perché ancora questo momento non è trasparente nemmeno a me. Sicuramente quando sarà il momento ne parlerò anche con voi”. Continua dopo la foto





Poi continua: “ Fino a quel momento magari chiedo un po’ di tatto e rispetto per la situazione perché non è facile né parlarne né viverla questa situazione. Magari andateci piano con i commenti e tutto il resto per rispetto sia suo che mio. E poi voglio specificare che io non sono una persona che fa vedere il proprio malessere e la propria sofferenza, non lo farò mai. Io quando sto male sto a casa e mi chiudo in me stessa. Se faccio una storia non mi metto a fare la vittima”. Continua dopo la foto







La relazione tra Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini dura da oltre tre anni ma i due convivono da circa un anno. Per amore, la ragazza ha deciso di lasciare la sua amata Firenze per trasferirsi a Napoli, dove Branzani ha avviato un brand di abbigliamento a cui collabora anche lei. In questi giorno Eleonora Rocchini non è a Napoli ma sta trascorrendo qualche giorno di relax con la sua famiglia, probabilmente anche per mettere un po’ di ordine nella sua relazione con Oscar Branzani

