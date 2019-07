“Ma sei scheletrica”. Paola Barale troppo magra, la foto preoccupa i fan

Paola Barale magrissima, i fan si preoccupano. La ex velina di Mike Bongiorno, che ha raggiunto il successo come sosia di Madonna, ha superato i 50 anni ma non li dimostra. Da sempre ha un fisico asciutto e tonico, reso perfetto da un’attività fisica costante. Negli ultimi tempi, però, come riportano alcuni siti di gossip, la Barale mostra una magrezza innaturale e insana.

La ex moglie di Gianni Sperti, infatti, appare molto dimagrita, troppo. E i fan, che la amano, si sono preoccupati per lei. In tanti, infatti, le hanno scritto in Direct su Instagram chiedendole di mangiare di più. No, ai follower non piace la Barale troppo magra, “scheletrica” come la definiscono. E, al di là del gusto estetico, quel che preoccupa è la sua salute. La foto incriminata mostra una Paola Barale con la testa molto più grande rispetto al corpo. Si tratta di un problema di inquadratura o Paola Barale è davvero ridotta all’osso? Non è chiaro. Quel che è chiaro è che, in quello scatto con una tuta intera si riconosce a stento. Continua a leggere dopo la foto









Speriamo che sia solo una questione ottica. Di recente Paola Barale è tornata in televisione ospite di Non Disturbare, il format di Rai Uno condotto da Paola Perego che intervista i vip su un letto d’albergo. Durante l’intervista Paola Barale ha parlato un po’ di tutto: della sua vita lavorativa, della famiglia, della sua relazione con Raz Degan e del matrimonio (finito) con Gianni Sperti, ex ballerino oggi opinionista amatissimo di Uomini e donne. Continua a leggere dopo la foto





Durante l’intervista Paola Barale ha ammesso che Sperti sognava di avere un figlio da lei ma che lei non si è mai sentita pronta a fare la madre. “Gianni voleva dei figli. Io ero impegnata sul lavoro mentre lui un po’ lavorava e un po’ no. Per quanto mi riguarda un figlio si fa in una condizione stabile” ha detto a Non disturbare. Gianni Sperti e Paola Barale sono stati insieme per 6 anni. Si sono conosciuti a Buona Domenica e per loro è stato subito un colpo di fulmine. Continua a leggere dopo la foto





Poi, nel 1999, hanno coronato il loro sogno di amore con un matrimonio da sogno. Matrimonio che però non ha resistito al tempo. Nel 2002 i due hanno annunciato il divorzio. Per Gianni Sperti è iniziato il momento più difficile della vita. L’opinionista di Uomini e Donne non ha mai nascosto di aver trascorso un periodo fatto di desolazione e sofferenza a causa della separazione con la Barale. È riuscito a uscire dal baratro solo grazie a Maria De Filippi.

“Se sono gay?”. Gianni Sperti finalmente parla d’amore: “Ora sto bene”