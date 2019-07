Belen è incinta? Il “dettaglio” della foto toglie ogni dubbio

Belen Rodriguez incinta? L’ultima foto sembra togliere ogni dubbio. Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati insieme e i fan sprizzano gioia da tutti i pori. Da quando infatti i due avevano annunciato la loro separazione, tutti hanno sperato che il ballerino e la showgirl argentina potessero tornare insieme. E ora è successo. I due sui social si mostrano felici e innamorati e non fanno che scriversi dediche d’amore. Da quando Belen e Stefano sono tornati insieme, poi, si fanno sempre più insistenti le voci di una seconda gravidanza.

Ma è vero? I due non hanno mai nascosto di voler regalare un fratellino o, ancora, meglio, una sorellina a Santiago ma, per ora, i diretti interessati non hanno confermato le voci della gravidanza. Però c’è un dettaglio nell’ultima foto postata da Belen che fa pensare che la sorellina o il fratellino sia in arrivo. Lo avete notato anche voi? Allora ve lo sveliamo… Continua a leggere dopo la foto









Nell’ultima fotografia pubblicata dall’argentina (un dolcissimo selfie di famiglia con la didascalia “Niente più bello della famiglia”) la showgirl indossa una salopette, cioè il capo di abbigliamento tipico delle donne in dolce attesa. Inoltre mostra un pancino sospetto che ha fatto scattare i fan. Tutti hanno pensato che lei sia veramente incinta e che a breve arrivi l’annuncio ufficiale della coppia. Non è tutto, c’è dell’altro… Continua a leggere dopo la foto





Qualche giorno fa, infatti, Belen Rodriguez è stata colta da un malore che le ha impedito di registrare la prima puntata della nuova stagione di Tú sí que vales, lo show di cui sarà conduttrice. Quel malore è stato da tanti associato alla gravidanza della showgirl. E poi quella salopette… L’ha messa per nascondere il pancino prima del grande annuncio? Forse sì… Il momento sembra dunque propizio… Un ritorno di fiamma, l’amore più forte di prima e, perché no, un bebè in arrivo. Continua a leggere dopo la foto





Visualizza questo post su Instagram ù Un post condiviso da (@belenrodriguezreal) in data: 28 Lug 2019 alle ore 12:37 PDT

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da (@belenrodriguezreal) in data: 20 Lug 2019 alle ore 12:25 PDT

Belen e Stefano si erano separati nel 2015 ma, quest’anno, durante un viaggio in Marocco, hanno confermato che l’amore è tornato. Ora Belen e Stefano, che si mostrano più belli che mai, sono sempre insieme e in perfetta sintonia. Con loro c’è sempre anche Santiago, al quale i due hanno dedicato lo yacht di famiglia. Mentre tutti parlano del suo stato interessante, però, Belen non dice nulla. Chi tace acconsente?

