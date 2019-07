Paola Caruso, il nuovo fidanzato è un ex di Temptation Island. Lei esce allo scoperto sui social

Da un pò di tempo circola la notizia che Raffaella Fico, showgirl e modella, abbia avuto una relazione con il padre del figlio di Paola Caruso, ex bonas di Avanti un Altro. Francesco Caserta, l’uomo protagonista della faccenda aveva lasciato Paola quando aveva scoperto di essere rimasta incinta, il figlio dei due infatti non è stato riconosciuto dall’uomo.

Ecco a distanza di poco tempo le parole di disprezzo che Paola ha rivolto a Raffaella, nell'ultimo numero in edicola di venerdì del giornale di Gossip, Spy: " Non vedo il mio ex ufficialmente dallo scorso 31 luglio. L'ho incontrato per caso tempo fa, e prima di questa storia con la Fico, in un ristorante di sushi milanese. Era con una ragazza. L'ho supplicato di venire fuori e parlarmi. Gli ho detto che non era possibile che non avesse mai visto suo figlio, il nostro Michelino".









"Mai una volta in cinque mesi da quando è nato. Ma come si fa? Quella sera gli ho detto anche: 'Mettiamo da parte gli avvocati. Troviamo un accordo tra noi due per il bene di tutti, ma soprattutto vieni a vedere tuo figlio'. Lui mi ha promesso che lo avrebbe fatto e invece…". In realtà sembra che l'incontro promesso dall'uomo non sia mai avvenuto, Caserta ha quindi deluso nuovamente le aspettative della donna che ha raccontato di avergli inviato dei sms nei giorni successivi all'incontro ma che lui se ne sia altamente disinteressato.





Sempre sulle pagine del settimanale Paola avrebbe poi spiegato come per lei sarebbe avvenuto l'incontro tra Raffaella e Francesco Caserta: "Francesco ci prova con tutte, incurante del fatto che poi me lo riferiscono. La sua tattica è approcciarle sui social. Anche con la Fico ha fatto così. E' successo a maggio. Caserta, lo chiamo così, si trovava a Montecarlo. Ha fatto una storia su Instagram, con la quale ha taggato Raffaella Fico invitandola. Evidentemente lei ha risposto ed eccoli oggi insieme…". Ma in queste è un'altra la notizia che sta facendo il giro del web. Paola Caruso ha ritrovato il sorriso accanto al tentatore di Temptation Island 2019.





Si tratta di Moreno Merlo. Classe 1989, Moreno Merlo è nato a Moncalieri, in provincia di Torino, il 24 novembre. Il nuovo fidanzato di Paola Caruso Proprio vice e lavora a Milano. Dopo aver sfilato per alcune case di moda importanti, Moreno ha lavorato anche per il brand di Dolce&Gabbana. Ma non è tutto perché il giovane tentatore avrebbe lavorato anche, in qualità di sales manager, per le aziende Diesel e Tod’s. Adesso, stando a quello che ha pubblicato sul proprio profilo Linkedin, sembra che lavori presso la Vinicio Srl.

