Angela Nasti, che figuraccia. È successo durante l’intervista tv: “Avete sentito?”

La storia di Angela Nasti, ex tronista di Uomini e Donne, e del corteggiatore Alessio Campoli è finita sul nascere. Dopo la scelta all’interno dello studio di UeD, i due si sono lasciati. La decisione è stata presa da Angela e ovviamente la giovane è stata attaccata e criticata per aver chiuso immediatamente la sua storia con Alessio. L’ex tronista è stata intervistata in esclusiva da Raffaella Mennoia, autrice del programma di Maria De Filippi, per Witty Tv.

Angela Nasti ha svelato i motivi per i quali la sua relazione con Alessio non ha funzionato al di fuori del programma. Il motivo è molto semplice: ”Non è successo nulla di particolare. Non ci siamo trovati fuori dal programma. Non solo non è finita, non è proprio iniziata. Non me ne faccio una colpa e non ne faccio una colpa neanche a lui. Per tre giorni, ci siamo divertiti, siamo stati insieme, anche con altre coppie, ma io non sono mai stata infatuata di questa persona”. (Continua a leggere dopo la foto)









”Sono partita ad Ibiza con la mia famiglia, – ha detto l’ex tronista di Uomini e Donne – sono tornata e ci siamo visti a Napoli. Già ad Ibiza, non ho sentito la sua mancanza. Quando ci siamo visti… Boh, che devo fa’… Non siamo riusciti ad andare oltre… Io, a 20 anni, voglio vivere il fuoco!”. Angela, quindi, ha dichiarato che avrebbe potuto prendere in giro Alessio e non l’ha fatto. Per questo motivo ha deciso di chiudere subito la conoscenza con il giovane romano. (Continua a leggere dopo la foto)





“Con quella persona, non ci volevo stare. – ha raccontato la giovane ai microfoni di raffaella Mennoia – Le persone si devono trovare nel contesto. Quante volte, mi è capitato di vedere un bel ragazzo in discoteca e il giorno dopo, mi faceva schifo! Ho accettato tutte le critiche e non devo dare spiegazioni a nessuno. Nel programma, mi sono comportata come volevo. Con Alessio, sono stata sincera. Avrei potuto prendere per il culo e non l’ho fatto”. (Continua a leggere dopo la foto)





Proprio durante l’intervista realizzata per Witty Tv Angela Nasti fa un rumore strano che in molti credono essere proprio un rutto. La notizia della presunta gaffe della Nasti ha immediatamente fatto il giro del web al punto che Angela, stanca di essere criticata per tutto, ha deciso di troncare sul nascere tali rumors e replicare tutti gli haters. “Non sapete più cosa inventarvi, ora secondo voi ho ruttato in un’intervista? Ma che state a dì, ma che dite?“, ha dichiarato su Instagram.

