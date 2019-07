Viso gonfio e occhiaie scure: Michelle Hunziker senza trucco è irriconoscibile

Michelle Hunziker ha passato giorni difficili. La figlia Aurora, per sbaglio, ha pubblicato su Instagram il numero di telefono della madre. Aury, dopo essersi accorta dell’errore fatale, ha subito cancellato lo screenshot ma ormai era troppo tardi: in tanti avevano segnato il numero di Michelle Hunziker e subito hanno iniziato a chiamarla. “Sono stati due giorni tragicomici. Il telefono non smetteva di squillare – ha raccontato in un video la moglie di Tomaso Trussarsi – Non sono riuscita neanche a fare una stories”.

E ancora: “Mi sono ritrovata nei gruppi Whatsapp di grigliate e allenamenti di tutta Italia. Per prima cosa vi devo ringraziare per tutto l’affetto. Ho letto tutti i messaggi, ma non sono riuscita a rispondervi perché il telefono era inutilizzabile. L’ho messo anche in modalità aereo, ma alla fine sono stata costretta a fare una cosa che non avevo mai fatto in 25 anni, cambiare il numero di telefono”. Continua a leggere dopo la foto









Poi, con ironia, ha concluso: “Sono cose che possono capitare… Aurora stai attenta la vendetta è un piatto che va servito freddo, metterò anche il tuo numero in rete”. Lo avrà detto per scherzo o ha davvero intenzione di rispondere con la stessa moneta alla figlia? Nel dubbio i fan la seguono con attenzione… Intanto però è successo dell’altro: su internet ha iniziato a circolare una foto di Michelle Hunziker che ritrae la conduttrice molto diversa da come siamo abituati a vederla. Michelle Hunziker in quella foto è irriconoscibile. Continua a leggere dopo la foto





Senza trucco, pallida, ma soprattutto gonfia e con le occhiaie. La ex moglie di Eros Ramazzotti ha i capelli raccolti ma quel che salta agli occhi subito è il gonfiore del viso e le occhiaie scure. Ma che ha fatto? Non si sa. Probabilmente si tratta semplicemente di una foto in cui è venuta male. Forse è la luce del flash che la fa apparire tanto pallida. A ogni modo non sembra lei. Significa che anche lei è un essere umano e qualche volta non viene bene in foto. Già perché di natura Michelle è splendida. Continua a leggere dopo la foto





Sempre perfetta, con un corpo statuario e il sorriso smagliante che la contraddistingue. Magari in quella foto (che ha sconvolto i fan) è solo stanca. Non è una tragedia. Siamo stanche. E a volte è stanca anche lei. Mamma di 3 figlie bellissime e moglie felice di Tomaso Trussardi, cosa altro può desiderare dalla vita? Ah! A proposito del marito, ultimamente si era parlato di una loro presunta crisi, crisi che è stata subito smentita dai diretti interessati che si sono mostrati sui social felici e innamorati.

