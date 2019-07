“Me la sono andato a riprendere”. La confessione: così sono tornati insieme

Quella tra Andrea Dal Corso e Teresa Langella è sicuramente una delle storie più emozionanti e turbolenti dell’ultima edizione di Uomini e Donne. Difficoltà che però sono servite a creare un legame solido ed emozionante, come la dedica che a sorpresa Andrea ha deciso di fare alla sua dolce metà. Una foto scattata a sorpresa dall’imprenditore di Teresa sulla spiaggia, accovacciata sulla sabbia, è lo spunto per un bellissimo messaggio d’amore.

“Questa foto, l’ho scattata a tua insaputa e la amo particolarmente! Perché qui sei esattamente Tu: Risorsa di Energia e Spontanea Innocenza.” esordisce Andrea, che continua “Tu che con la tua Bontà d’ Animo mi hai fatto scoprire per la prima volta il vero significato della parola Fiducia, che oggi penso sia il Bene più cercato ma in fase di Estinzione. – e ancora – Sei Sapore di Mare e Voglia di Sole….. Sei pura Passione e profonda Sensibilità.” (Continua a leggere dopo la foto)









In un’intervista concessa a Novella 2000 l’ex tentatore di Temptation Island ha spiegato il motivo che l’ha spinto a regalarsi una seconda chance con la cantante napoletana. “Sono andata a riprendermela fuori dalle telecamere perché lei mi ha stupito, mi sono sentito di nuovo amato come un ragazzino, vivendo allo stesso tempo l’amore con maturità”, ha confidato Andrea Dal Corso alla rivista diretta da Roberto Alessi. “Mi sono innamorato di Teresa perché è una donna premurosa, crede nei valori della famiglia e sa davvero cosa vuol dire amore. Riesce a vedere l’amore come qualcosa di profondo, non ha mezze misure e ci amiamo davvero. Non pensavo di trovare una persona come lei in un contesto come quello della tv”, ha aggiunto l’ex protagonista di Uomini e Donne. (Continua a leggere dopo la foto)





Tutti ricordano quanta fatica ha fatto Teresa nel conquistare il cuore del modello. Inizialmente lui ha palesato un certo interesse, finendo addirittura per versare lacrime dinanzi ai baci di Teresa con Antonio Moriconi, l’altro corteggiatore. Un corteggiamento serrato, che però non gli ha consentito di andare oltre le sue paure. Andrea, scelto da Teresa per intraprendere una relazione al di fuori del programma ha deciso di dirgli di no. (Continua a leggere dopo la foto)





Alla base del diniego, come più volte spiegato dal veneto, ci sarebbe stato il timore di affrontare un legame con una persona così diversa da lui. Paure che una volta superate, però, l’hanno portato a vivere uno dei sentimenti più forti della sua vita. Già, perché Andrea, dopo averle rifilato un no in diretta tv, è andato a riprendersi la sua bella ed è tornato sui suoi passi. Una scelta giusta, considerando che stanno vivendo una vera e propria favola d’amore in piena regola.

Morte della campionessa italiana Marianna Pepe. La scoperta sul compagno