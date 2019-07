Si rompe un’altra coppia a Ballando con le stelle: “Stavolta è finita davvero”

L’estate non è solo la stagione dei matrimoni, del mare e delle vacanze. È anche la stagione in cui ci si lascia di più. Lo sa bene Samanta Togni, la bella ballerina di Ballando con le Stelle, che ha annunciato di aver interrotto la relazione, che durava ormai da tre anni, con l’ex difensore e oggi allenatore di calcio Christian Panucci. La notizia è stata pubblicata dal settimanale di Gossip “Di Più” e le conferme arrivano direttamente da lei.

"È tutto vero. Ci siamo lasciati, ma non me la sento di rilasciare altre dichiarazioni". Eppure la storia sembrava andare avanti a gonfie vele. Qualcosa però sembrava cambiato e i fan lo avevano capito già seguendola su Instagram. L'ultimo post, dove ovviamente non c'era Panucci, aveva come didascalia un'emblematica frase: "Il successo non è definitivo, il fallimento non è fatale: ciò che conta è il coraggio di andare avanti".









Christian Panucci è uno dei difensori più prolifici del nostro calcio e ha giocato in tutti i top club italiani e stranieri: Roma, Milan, Inter, Genoa, Real Madrid, Chelsea, Monaco e Parma. È con la carriera da allenatore che ha incontrato Samanta Togni. Lo aveva racconto proprio lei: "Quando è stato chiamato come allenatore della Ternana Christian mi ha proposto di vederci per una pizza nella mia città e così abbiamo iniziato a frequentarci. Mi è piaciuto subito il fatto che sia molto diretto, crudo addirittura. Infatti risulta spigoloso, non è per niente diplomatico, esattamente come me".





"Trovo che la trasparenza sia una qualità rara" diceva Samanta Togni del suo fidanzato. La loro storia era stata ufficializzata sui social tre anni fa. Sembravano una coppia affiatatissima: lei trentasette anni, lui quarantasei, stesse passioni e interessi simili. E così, dopo la storia infranta tra Veera Kinnunen e Stefano Oradei, dove si è intromesso Pablo Daniel Osvaldo, ecco che il programma Ballando con le Stelle perde un'altra coppia.





L’ultima foto che vedeva insieme Samanta Togni e Christian Panucci risaliva ormai a aggio scorso ma era addirittura stata scattata l’estate prima. Insomma, qualcosa si era rotto tra i due. E ora arriva anche l’ufficialità.

