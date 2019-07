“La perfezione esiste”. Rebecca Staffelli si mostra così, social impazziti

Ne vedremo delle belle. Sì perché se papà Valerio è ormai una presenza fissa nelle case degli italiani, Rebecca Staffelli, la figlia 21enne, non è destinata ad essere da meno. La mora figlia dell’inviato di Striscia la Notizia infatti è diventata un’autentica stella dei social. Oltre che per la sua verve, ereditata dal padre, Rebecca Staffelli colpisce e affonda con il suo aspetto. Bellezza dirompente, fisico impeccabile e forme sinuose, Rebecca Staffelli ama giocare con gli outfit mettendo in risalto le qualità di cui madre natura le ha fatto dono. E tra un’immagine e l’altra scappa qualche posa ammiccante o inquadratura birichina. “Posti magici ne abbiamo?”, chiede la piccola di casa Staffellidando il “Buongiorno” su Instagram. “Io di magico vedo solo te”, è la risposta dei seguaci di Rebecca. “C**i magici senz’altro”, più piccante la replica di un altro utente.

Il lato b fasciatissimo in una mini gonna a vita alta non passa inosservato, così come la profonda scollatura del micro top che – complice la visione laterale – scopre parte del seno della bella influencer. Continua dopo la foto









“Troppo scollata”, nota qualcuno; ma per altri: “La bellezza, l’eleganza, la perfezione fatta ragazza. Tantissimi complimenti”. “Allora la perfezione esiste!?”, “Corpo perfetto e sexy, seno meraviglioso, fianchi modellati”, gli elogi per Rebecca sono davvero tanti. “La tapira più bella di Formentera”, l’allusione al simpatico animaletto consegnato dal papà nel tg satirico di Canale 5 non manca, “Hai capito il tapiro”, “Dinanzi alla tua bellezza, mi attapiro”. Continua dopo la foto





Rebecca Staffelli è una influencer italiana, nata a Roma nel 1998. Suo padre, come detto, è Valerio Staffelli, noto inviato di Striscia la notizia, mentre sua mamma è la showgirl Matilde Zarcone. Cresce con la passione per la moda e apre un canale youtube, chiamato Made in Becky, dove condivide consigli sugli outfit e le sue giornate di shopping. Nel 2018 inizia una relazione con Alessandro Basile, ex corteggiatore di Uomini e Donne e amico di Francesco Monte. Continua dopo la foto







Nonostante la grande differenza di età, la coppia sembra molto affiatata, come dimostrano le numerose foto postate sui loro profili Instagram. Dopo aver lavorato come modella, Rebecca Staffelli esordisce in televisione come opinionista nel programma Pomeriggio 5, condotto da Barbara D’Urso. Nel 2018 conduce su La5 il programma televisivo Colpo di tacchi, dedicato ai Mondiali di calcio.

