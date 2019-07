Figlia vip con figlio vip. Il gossip si sta diffondendo a macchia d’olio anche perché gli indizi seminati sui rispettivi profili Instagram sembrano chiarissimi. Lei è Jasmine Carrisi, la figlia che Al Bano ha avuto da Loredana Lecciso, con cui è tornato insieme recentemente. Nata nel 2001, la primogenita del cantante e della showgirl è al centro dei riflettori ora che sta diventando grande. Giovanissima (ha 18 anni) e già popolare, Jasmine è cresciuta nella tenuta pugliese del padre, sogna di diventare una pediatra e, almeno per adesso, non ha alcun interesse per il mondo dello spettacolo.

Su Instagram però è diventata una star e nelle ultime foto i fan hanno notato una straordinaria trasformazione prima di concentrarsi su questo presunto flirt con il figlio di un altro cantante italiano amatissimo. Sono foto “da bambola” le ultime e hanno lasciato di stucco i suoi follower (su Instagram ne conta oltre 46mila). (Continua dopo la foto)









Ma oltre la sua bellezza, non hanno potuto non notare l’incredibile somiglianza con mamma Loredana. Capelli lunghi con la frangetta e il rossetto rosso, Jasmine è sempre più uguale alla Lecciso. Jasmine Carrisi è diventata una giovane donna e sui social posa “in versione bambola” facendo girare la testa ai tanti fan che, adesso, la invitano a seguire la strada dello spettacolo e diventare attrice. (Continua dopo la foto)





E arriviamo a “lui”, che su Instagram posa con Jasmine e lascia cuoricini. È Giovanni, figlio e nipote d’arte, essendo nato dal matrimonio di Biagio Antonacci con Margherita Morandi, figlia di Gianni. Anche Giovanni, che ha fatto il suo debutto discografico con la canzone “Se mi scegli“, è nato nel 2001 e pur non essendoci ancora alcuna conferma di questo presunto flirt con la bella Jasmine, nelle ultime ore gli scatti che li ritraggono insieme hanno fatto subito scalpore. (Continua dopo foto e post)





Visualizza questo post su Instagram Fiori di loto🌺 @jasminecarrisi Un post condiviso da GIOVANNI (@giovanniforeal) in data: 25 Lug 2019 alle ore 9:02 PDT

Visualizza questo post su Instagram El Ropero Un post condiviso da Jasmine Carrisi (@jasminecarrisi) in data: 25 Lug 2019 alle ore 6:30 PDT



Ma non solo scatti insieme e quel nomingnolo affettuoso con cui Antonacci junior chiama la giovane Carrisi, “fiore di loto”. Ad alimentare il gossip ci si è messa Laura Pausini. che ora è in tour proprio con Biagio. Ad un post pubblicato da Giovanni che recitava “Amore mio non mi manchi”, la cantante ha commentato con ironia: “Siamo già ad amore? Aiuto!”. Lui si è “giustificato” affermando che, in realtà, chiama tutti ‘amore’ ma i dubbi che la Pausini sia a conoscenza di questa frequentazione restano.

