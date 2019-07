“Mi viene da piangere”. Il gesto di Leone per papà Fedez. E Chiara Ferragni si scioglie

Un punto di vista nuovo e diverso da quello mostrato giorno dopo giorno attraverso i social. È questo il tema principale di “Chiara Ferragni – Unposted”, il nuovo docu-film che racconta il lato più intimo e nascosto della fashion blogger e che verrà presentato al prossimo Festival del Cinema di Venezia nella Selezione Ufficiale – Sezione Sconfini. Con un post su Instagram, Chiara Ferragni ha condiviso tutta la sua gioia per il nuovo progetto, ringraziando pubblicamente la Elisa Amoruso, regista del docu-film.

Intanto l’imprenditrice continua a pubblicare la sua vita sui social. Nelle ultime ore una foto ha suscitato ilarità tra i suoi follower. Si tratta di un tenero scatto con Leone in Umbria. L’influencer più famosa del mondo si trova in vacanza vicino Perugia, nel castello di Procopio, con il marito Fedez e il figlioletto Leone. Chiara non manca di documentare il soggiorno con foto e video. Ma uno scatto ha attirato l’attenzione dei follower. (Continua a leggere dopo la foto)









Nell’immagine – che fa parte di una galleria fotografica chiamata ironicamente da Chiara ”Aperilello”, ovvero Leone vestito per l’aperitivo – l’influencer, seduta su un gradino del castello, tiene stretto a sé il bambino. Ma i fan notano un particolare: ”Non ha il reggiseno”. ”Chiara Ferragni una di noi, libera d’estate senza reggiseno”. In effetti, se si guarda con attenzione, l’influencer ha posto una stellina proprio all’altezza del décolleté, che spunta dal vestito fiorato. Segno che era andata “fuori di seno”. (Continua a leggere dopo la foto)





I fan apprezzano lo stile estivo più “disinvolto” e la gallery supera i 500mila like. Chiara Ferragni colpisce ancora. In queste ore Fedez ha pubblicato un video che ha fatto emozionare i fan. I protagonisti sono lui, il figlio Leone e la moglie Chiara. ”Il primo bacio non si scorda mai” ha scritto il cantante a corredo del filmato, aggiungendo anche un’emoticon a forma di cuore. Seduti nello splendido prato del castello umbro dove hanno trascorso una breve vacanza con i loro amici, Chiara e Fedez mostravano al piccolo Leone come dare i baci. (Continua a leggere dopo la foto)





Visualizza questo post su Instagram Il primo bacio non si scorda mai ❤️🙏🏻 Un post condiviso da Fedez (@fedez) in data: 25 Lug 2019 alle ore 11:54 PDT

E il bambino sembra aver imparato velocemente dato che, non appena i suoi genitori si sono fermati, è corso verso il papà per dargli un tenero bacio sulla guancia. Chiara Ferragni non ha nascosto l’emozione e dopo aver applaudito al suo piccolo ha rivelato al marito: “Mi viene da piangere, ti giuro”. Il filmato ha fatto il pieno di like (oltre due milioni) ed è stato invaso di commenti. Insomma, il primo bacio non si scorda mai.

Icona era e icona resta: si mostra in bikini a 54 anni e i fan perdono la testa