Accappatoio e gambe accavallate. Barbara D’Urso fa vedere tutto e i fan perdono i sensi

Barbara D’Urso, regina di Canale 5, si sta godendo le sue meravigliose vacanze estive. Dopo un anno di lavoro tra Pomeriggio Cinque, Domenica Live, Grande Fratello e Live – Non è la D’Urso, la conduttrice ha deciso di staccare la spina dalla quotidianità, per poi ritornare a settembre più carica di sempre, per il pubblico che fedele la segue ormai da anni.

Quest’anno ha dovuto affrontare anche la sfida del nuovo programma Non è la D’Urso, che si è rivelato – anche grazie al caso che ha avuto come protagoniste Pamela Prati, Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, un prodotto vincente per Mediaset. Lo show è stato una vera e propria rivelazione, non è mancato il tanto atteso record d’ascolti. Così, dopo i successi in tv, Carmelita ha deciso di concedersi una piccola pausa, almeno fino a settembre, mese nel quale, tornerà al timone delle sue trasmissioni. (Continua a leggere dopo la foto)









E mentre di trova in vacanza all’Argentario, Barbara D’Urso non smette di stupire i fan con pose provocanti. L’ultimo scatto pubblicato la mostra vestita solo con un accappatoio, le gambe scoperte e l’immancabile sorriso. Il fisico tonico messo in risalto nella foto è stato accompagnato da questa didascalia: “Mi vesto per uscire o resto a casa????”. Tantissimi i commenti arrivati all’indirizzo della conduttrice. “Ciao Barbara sei stupenda io ti consiglio di uscire ti mando un bacio e ti auguro di trascorrere una Buona serata col cuore”; “Sei sempre unica!!!!!! Amo la tua energia!!!!”. (Continua a leggere dopo la foto)





Ma non sono mancati i commenti al vetriolo: “In quei paraggi c’è una casa di riposo dove tutti i giovedì sera fanno un torneo di scopa d’assi..secondo me ti divertirai un sacco”, “E a noi che c’è frega”, “Esci e vai lontano”, “A 60 anni fai una sfoglia di tagliatelle che è meglio”, sono alcuni post lasciati sotto la fotografia della conduttrice. Barbara D’Urso è seguitissima sui social network: su Instagram ha ben 2 milioni e 300 mila follower, abituati a vederla in pose sexy con outfit molto diversi, nei giorni scorsi ha pubblicato una foto dal passato. (Continua a leggere dopo la foto)





Barbara D’Urso ha deciso di deliziare i suoi follower con uno scatto che arriva dal passato e che la ritrae in posa con body, tutù e scarpette. L’espressione da furbetta e una fascia che raccoglie i capelli proprio come le ballerina professionista condiscono il tutto regalando ai tantissimi follower della conduttrice uno spaccato della sua vita. ”Martedì amarcord… Ma quando ballo mi sento ancora così Carmelitissima!”, ha scritto la conduttrice di Pomeriggio Cinque e Domenica Live a corredo della fotografia che la ritrae da bambina. Il post pubblicato da Carmelita ha raccolto tantissimi mi piace e decine e decine di commenti.

3 giorni di festa, 1.200 invitati e mega torta: nozze da favola per il figlio vip