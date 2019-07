Anche Silvia Toffanin, dopo una stagione televisiva intensa e piena di successi con Verissimo, ora si gode il meritato relax. Vacanze in famiglia per una delle conduttrici più amate di Mediaset, che al momento si trova al mare con il compagno di sempre Pier Silvio Berlusconi e i loro due figli, Lorenzo Mattia, nato nel 2010, e Sofia Valentina, classe 2015.

Nonostante i molti rumor su una possibile crisi di coppia che circolano a più riprese, la loro relazione procede a gonfie vele e in una recente intervista è stata proprio la Toffanin, di solito riservatissima e attenta e preservare la sua privacy, a raccontare la ricetta del loro amore. “In realtà sto bene a casa. Preferisco godermi la mia famiglia, passare del tempo con i miei figli e il mio compagno”. La storia con Pier Silvio va avanti da quasi 20 anni, esattamente dal 2001. (Continua dopo la foto)









Silvia Toffanin e Pier Silvio, dunque, sono uniti e innamoratissimi ma non si sono ancora giurati amore eterno. In tutti questi anni, infatti, la coppia non è mai convolata a nozze. La stessa conduttrice in più di un’intervista ha dichiarato di sentirsi completa già così: “Non ne sento la necessità. Sto benissimo: sono amata, amo”, aveva confidato tempo fa in un’intervista concessa al quotidiano Repubblica. (Continua dopo la foto)





Eppure secondo le ultime indiscrezioni, Silvia starebbe aspettando proprio la proposta di matrimonio. Nonostante abbia confermato di non aver bisogno di un anello al dito, in molti sono convinti che il grande passo avverrà a breve. I fan già non vedono l’ora, ma adesso circola un altro grosso rumor che riguarda Silvia e il suo Pier Silvio: l’arrivo di una terza cicogna. (Continua dopo le foto)







I paparazzi del settimanale Diva e Donna hanno immortalato la conduttrice in vacanza e le foto pubblicate sull’ultimo numero della rivista in edicola mostrerebbero un accenno di pancino volutamente nascosto, segno inequivocabile che sarebbe di nuovo incinta. La canottiera larga coi volant, dunque, sarebbe stata scelta dalla Toffanin come tattica per nascondere una eventuale gravidanza. La terza. Sarà davvero così?

