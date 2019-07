“Questa è la verità”. Mahmood e Dardust fidanzati. Il cantante di ‘Soldi’ spiattella tutto

Mahmood, il vincitore del Festival di Sanremo 2019, fidanzato con il produttore del brano che lo ha condotto al successo, “Soldi”. Questa l’indiscrezione lanciata dal settimanale Chi nel numero in edicola.

Il settimanale mostra le immagine esclusive del cantante a Mykonos, in compagnia di Dario Faini, in arte Dardust, il produttore del brano che lo ha fatto arrivare sul podio a Sanremo, “Soldi”. Chi ha immortalato i due in atteggiamenti affettuosi, parlando di “vacanza d’amore”.

La coppia ha trascorso una romantica vacanza a Mykonos, in una zona riparata dell'isola, lontano dalle mete più affollate dai turisti, rilassandosi tra coccole, spiaggia e idromassaggi. Qualche mese fa, anzi, proprio Chi aveva ipotizzato che il fidanzato di Mahmood, il quale non ha mai chiarito le voci sulla sua presunta omosessualità, fosse Lorenzo Tobia Marcucci, un ragazzo di circa trent'anni, proveniente da Lucca, che lavora nel campo della moda.









I due hanno deciso di concedersi qualche giorno di relax nel Mediterraneo, in una zona meno turistica dell'isola greca, ma è stata comunque raggiunta dai paparazzi che li hanno fotografati in teneri atteggiamenti sulla spiaggia e in hotel, dove gli scatti li mostrano rilassarsi nella loro jacuzzi vista mare. L'intesa tra loro appare perfetta, soprattutto negli scatti pubblicati da "Chi" dove la coppia sembra molto intima, come del resto si nota sui social.





Su Instagram si notano spesso scambi di like, commenti teneri e foto condivise insieme fanno sognare i fan che già li adorano. Per molti follower, però, non ci sarebbe una vera storia d'amore tra i due ma semplicemente una bella amicizia. E, infatti, poco dopo la notizia lanciata dal settimanale "Chi", il cantante ha deciso di tagliare subito la testa al toro e non permettere al gossip di protrarsi nel tempo, così ha pubblicato un ritaglio di giornale e delle faccine che lasciano bene intendere che lo scoop di Chi, in realtà, sia tutto falso.





La stessa cosa ha fatto il produttore di ”Soldi”, pubblicando lo ‘scoop’ pubblicando la foto e coprendo il suo volto con un meme che alza gli occhi al cielo. Quindi, tra i due, oltre ad una bella amicizia ed una grande intesa, non c’è nulla, nessuna storia d’amore. Le loro parole, i loro gesti, vanno così a smentire l’esclusiva che il magazine diretto da Alfonso Signorini voleva lanciare. Qualcuno, però, continua a chiedersi se entrambi siano sinceri.

