“Si sposa!”. Il grande passo di Marco Carta: chi è il sexy fidanzato Sirio

Marco Carta si sposa. È questa la bomba lanciata dal settimanale ‘Oggi’, in edicola questa settimana, all’interno della rubrica Ah, saperlo – Pillole di gossip, curata da Alberto Dandolo. Il cantante sardo, fidanzato da diversi anni, con il discretissimo Sirio Filippo Campedelli, avrebbe deciso di convolare a giuste nozze.

"Marco Carta, 34 anni, è ancora alle prese con l'accusa di aver rubato sei costosissime T-shirt alla Rinascente di Milano (il Pm ha presentato un ricorso in Cassazione contro la mancata convalida dell'arresto: l'udienza è stata fissata per il 6 novembre). In compenso, l'amore con il compagno Sirio sembra andare benone: il loro legame si sarebbe così rafforzato, che – si sussurra – la coppia potrebbe presto unirsi anche civilmente", scrive Alberto Dandolo sulla sua rubrica di gossip.









C'è però un ostacolo, l'udienza per l'arresto che è stata fissata per il prossimo 6 novembre. Carta però è sicuro della sua innocenza, tanto che in una delle ultime dichiarazioni rilasciate ha detto che non vede l'ora di urlare al mondo intero la sua innocenza. Dalla Balivo, a maggio, Carta spiegava il suo desiderio di paternità e la voglia di fare il grande passo. "È un passo che voglio fare. Non mi dispiacerebbe neanche avere un figlio e in ogni forma, per dare ad un figlio quello che a me è mancato. Mi vedo a darmi al 100% ad un figlio o una figlia. Ma è un discorso gigantesco", queste le ultime parole sui suoi progetti di vita.





Sempre dalla Balivo Marco Carta aveva raccontato di Sirio. "Lui è un mio coetaneo. L'ho conosciuto a Milano grazie a dei nostri amici in comune. Rispetto a me lui è tutto il contrario, forse proprio per questo mi ha colpito. È molto pacato ed equilibrato, io invece sono schizzato e sempre a mille. È bello avere una persona così rilassata accanto. Ho lasciato Roma dopo aver iniziato a frequentarlo. Senza fare troppi progetti, gli ho detto: 'Se tra un anno stiamo ancora insieme, mi trasferisco nella tua città"'.





“Conviviamo da 3 anni. – aveva raccontato – Quando stacca dal lavoro alle 19 mi chiama subito, prima di tornare a casa. Lui mi sgrida perché tengo accese tutte le luci, quindi, spesso prima che torni inizio a spegnerle. Non l’avete mai visto, ma lo vedrete. Questo dipende da lui. Non è che non si è fatto vedere perché sta con un uomo, ma perché sta con Marco Carta e lui non vuole visibilità. Vuole una vita normale e non vuole che la sua faccia venga spiattellata ovunque. Se è geloso? Sì, lo è. Adesso mi starà guardando da casa, amore mio sei geloso, è inutile che lo neghi e fai bene ad essere geloso”.

