“Pezzopane tradita!”. Simone Colaiuta beccato con lei: la foto ‘incriminata’ con la vip

In questi giorni Stefania Pezzopane e Simone Coccia Colaiuta sono stati in vacanza in Abruzzo, terra natale della senatrice del Partito Democratico nonché ex presidente della provincia dell’Aquila dal 2004 al 2010. L’ex concorrente del Grande Fratello 15 ha condiviso alcune foto della loro vacanza con i suoi follower su Instagram e come sempre la coppia ha fatto il pieno di like e commenti.

I due stanno insieme da ormai 5 anni e nel salotto di Barbara D’Urso, la scorsa primavera, Simone ha affermato di aver intenzione di sposare la fidanzata il più presto possibile. Oltre alle foto che ritraggono Simone e Stefania felici, sulla spiaggia, qualche giorno fa l’ex gieffino e opinionista ha voluto anche difendere Barbara D’Urso. In un post, la donna è stata accusata di non aver favorito la carriera nello spettacolo di alcuni partecipanti al reality. (Continua a leggere dopo la foto)









Secondo Simone, la colpa non sarebbe della conduttrice, ma di chi non ha saputo giocarsi bene la carta della popolarità, non mostrandosi umile. “Ho avuto modo di assistere di persona, diverso tempo fa, ad alcune esternazioni di poco gradimento nei confronti di Barbara D’Urso da parte di alcuni miei ex compagni del Grande Fratello 15 dei quali non faccio i nomi ‘ma andando per esclusione non è difficile capire…'”, aveva accusato l’ex gieffino. (Continua a leggere dopo la foto)





“La cosa più triste, ancor più raccapricciante, è che queste esternazioni, a mio avviso di pessimo gusto, sono uscite dalla bocca di chi, a distanza di oltre un anno dal nostro GF15, successivamente, è stato invitato nelle sue trasmissioni pomeridiane forse una volta, altri neanche quella. Ho sempre detto che non bisogna mai sputare sul piatto nel quale si mangia, anzi, bisogna sempre ringraziare chi nella vita, televisivamente e non, ti offre una grande opportunità. Un’opportunità che bisogna essere bravi a sapersela giocare, ti può cambiare la vita come può distruggertela, e questa responsabilità appartiene a chi accetta di mettersi in gioco e non a chi la offre!”. (Continua a leggere dopo la foto)





A pochi giorni dal post pubblicato sui social, Simone Coccia Colaiuta torna a far parlare di sé, ma questa volta per una paparazzata del settimanale Spy che non piacerà per niente alla fidanzata Stefania Pezzopane. L’ex gieffino Simone Coccia Colaiuta ha rivisto Lucia Bramieri, sua vecchia ossessione nonché coinquilina nella Casa del “Grande Fratello”. L’occasione è stata una cena danzante vicino a Varese dove tra ricordi, scherzi, abbracci e balli hot si è riaccesa la scintilla. E quando la musica è finita, per loro la festa è continuata altrove.

