Mahmood, un fisico d’acciaio! Al mare col fidanzato il cantante è super sexy

Poco dopo il successo all’ultimo Festival di Sanremo, dove ha trionfato con il brano ‘Soldi’, Mahmood è uscito allo scoperto con il fidanzato Dario Faini, in arte Dardust, un noto produttore musicale italiano che tra le sue numerose collaborazioni vanta anche quella con Jovanotti. In questi giorni la coppia è volata in Grecia per godersi il mare blu di Mykonos, come mostrano le foto pubblicate nell’ultimo numero del settimanale Chi.

La rivista diretta da Alfonso Signorini svela infatti che Mahmood e Dario si sono concessi una pausa relax nella perla delle Cicladi e gli scatti esclusivi del magazine non lasciano dubbi: documentao una vacanza a due tra mare, spiaggia, relax, idromassaggio e tanta complicità in uno dei più lussuosi alberghi di Mykonos. Il cantante e vincitore di Sanremo è molto riservato e finora delle sue amicizie o relazioni era trapelato poco. (Continua dopo la foto)









Lo stesso Mahmood non ha mai approfondito l’argomento vita privata e probabilmente anche questa fuga estiva sarebbe dovuta rimanere lontana dai flash dei paparazzi. Il cantante e il produttore, infatti, avrebbero scelto sentieri poco battuti dalle tante star che affollano l’isola greca in estate, proprio per vivere le loro giornate di riposo e intimità in piena riservatezza. Ma non è andata così. (Continua dopo la foto)





Anche perché gli indizi sui rispettivi profili social erano chiarissimi: mentre Mahmood pubblicava il suo sorriso al tramonto di Mykonos per festeggiare il disco di platino citando il suo produttore, Faini postava una foto che lo ritraeva in giro ad esplorare l’isola e specificava che l’aveva scattata Mahmood. (Continua dopo foto e post)







Non deve quindi essere stato difficile per i tanti paparazzi che affollano l’isola d’estate rintracciare la coppia e immortalarla. Nelle foto pubblicate su Chi ecco Mahmood e Dario in atteggiamenti intimi tra abbracci e guardi complici. E che fisico il cantante! È davvero in splendida forma: tonico, allenato e asciutto.

“Basta ostentare ricchezza!”. Antonella Clerici, critiche per la foto della figlia Maelle