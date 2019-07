“Errare è umano, ho sbagliato, ma vi prego non tartassate mia madre di telefonate e messaggi, altrimenti io non dormo più la notte”. Aurora Ramazzotti, figlia di Michella Hunziker, l’ha combinata grossa e ha lanciato un appello ai suoi follower. In una Instagram story la primogenita della conduttrice ha pubblicato uno screenshot di una telefonata della madre lasciando ben visibile il suo numero.

Il risultato? La conduttrice è stata costretta a mettere il telefono in modalità aereo perché sommersa di messaggi e telefonate. Aurora si è accorta dopo pochi minuti l'errore commesso, ha subito cancellato la storia ma moltissimi fan avevano già avuto la possibilità di salvare il numero dell'amata showgirl. Tuttavia, è innegabile che la situazione sia sfuggita un po' di mano, vista anche la richiesta d'aiuto da parte di Michelle, che in questo caso è la diretta interessata.









"Mia figlia Auri si è svegliata, ha fatto festa, è un po' rinco, ha postato uno screenshot con il mio numero. – ha detto la Hunziker durante una diretta su Instagram – In questo secondo ho dovuto mettere uso aereo. Mi stanno arrivando sessanta milioni di messaggi al secondo. Io non ho voglia di cambiare numero. Non inondatemi di messaggi e telefoni. Devo usare il telefono per parlare con mio figlio e le mie bambine. Può capitare, Aury è mortificata, voi fate i bravi", ha concluso Michelle nel suo appello ai follower.





Dopo la gaffe, anche Aurora ha deciso di lanciare un appello per 'salvare' la mamma da questa spiacevole situazione: "La stanno tartassando. – ha spiegato la figlia della Hunziker e di Eros Ramazzotti – Non so come aiutarla a distanza. Io mi sento tanto in colpa, non ci ho pensato. Ho fatto una cosa impulsiva. Lasciatela in pace, vi prego, se no non dormo più". Proprio stamattina, in una lunga intervista rilasciata al settimanale 'Oggi', Aurora ha svelato come è maturato il legame speciale con la donna più importante della sua vita. "Ho avuto un'adolescenza difficile per i continui raffronti con mia madre. – ha raccontato – Lei è una donna bellissima e io la amo pazzamente, non capivo perché dovevano forzare le cose e creare un confronto che tra noi non esiste".





“Non volevo lasciarmi trascinare nel meccanismo ‘perché lei è così bella?’. Non è il mio un modo di pensare. Dentro di me non ho alcuna forma di invidia, non so cosa sia. Sono cresciuta con una mentalità che dà molta importanza al contenuto, non alla forma. – ha spiegato la Ramazzotti – La dittatura della bellezza esiste solo in Italia dove le ragazze per essere considerate devono essere cloni delle showgirl. A me non interessa l’aspetto esteriore delle persone. Il mio fidanzato è bello, e l’ho notato per quello, ma è della sua testa e del suo cuore che mi sono innamorata. Mia madre è molto bella ma non avrebbe mai fatto la carriera che ha fatto se non avesse studiato continuamente e se non avesse dentro qualcosa di speciale da offrire al pubblico”.

