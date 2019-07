“Sono incinta, di nuovo”. Cicogna in arrivo per la bellissima attrice

Una delle donne più belle e conturbanti del mondo è di nuovo incinta: parliamo della meravigliosa e dolcissima Anne Hathaway. L’attrice de “Il diavolo veste Prada” ha voluto dare la notizia attraverso i social network, postando su Instagram una foto in cui si vede chiaramente il segnale identificativo della gravidanza. Nella didascalia di accompagnamento alla foto Anne Hathaway completa l’operazione divulgativa precisando: “Non è per un film… scherzi a parte, per tutti coloro che superano i problemi di infertilità e l’inferno del concepimento, sappiate che non è stata una passeggiata per nessuna delle mie due gravidanze”.

Il papà, per la seconda volta, è l’attore Adam Shulman. Non si tratta, infatti, della prima gravidanza per Anne, che il 24 marzo del 2016 aveva messo al mondo il primo figlio, Jonathan Rosebanks Shulman. Al momento, tuttavia non sono state fornite ulteriori informazioni in merito alla gravidanza di Anne Hathaway, tanto meno se l’attrice sia in attesa di un maschio o di una femmine. (Continua dopo la foto)









Nel 2012, la bella attrice era convolata a nozze con l’uomo della sua vita, proprio Shulman, al quale era legata già da quattro anni. Già nell’anno del matrimonio si mormorava di una gravidanza, poi smentita. Solo anni dopo i due sono riusciti a diventare genitori, a testimonianza del fatto che l’attrice, proprio come specificava nel post in cui ha annunciato di essere incinta, non ha certo avuto la vita facile in fatto di gravidanze, affrontando difficoltà che non le hanno permesso subito di avere un figlio. (Continua dopo la foto)



Anne Hathaway pregnancy announcement

https://www.instagram.com/p/B0T0qLHFWbR/

Credit: Anne Hathaway/Instagram

Anne Hathaway, 36 anni, è uno dei volti femminili più noti e apprezzati di Hollywood. Nata a New York, ha seguito le orme di sua madre scegliendo di far parte del mondo dello spettacolo. Il primo ruolo in Tv arriva da giovanissima, nel 1999, quando ha solo 17 anni. Da allora ne ha fatta di strada, entrando nel cast di film di grande successo e conquistando anche una candidatura all’Oscar come Miglior Attrice. (Continua dopo la foto)







Bellezza antica, charme alla Audrey Hepburn (star del passato con cui viene spesso paragonata), Anne ha vinto l’Oscar come non protagonista con la brevissima ma fulminante apparizione in “Les Misérables”, è stata una sexy Catwoman in “Il cavaliere oscuro – Il ritorno” e una grottesca Regina Bianca in “Alice in Wonderland”.

